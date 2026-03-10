Încălzirea stratosferică a rupt vortexul polar

Un eveniment major de încălzire stratosferică este în desfășurare, iar efectele sale încep deja să apară în prognozele meteorologice pe termen scurt. Fenomenul a provocat o inversare completă a vânturilor din stratosferă și ruperea vortexului polar în două nuclee distincte.

Primele consecințe sunt vizibile deja în evoluția vremii: o zonă masivă de presiune scăzută s-a format deasupra Canadei, influențând tiparele atmosferice din Statele Unite și din unele regiuni ale Europei.

Totuși, datele meteorologice recente indică și un al doilea impact, mai amplu, așteptat spre sfârșitul săptămânii viitoare. Un nucleu al vortexului polar, un fenomen rar pentru începutul primăverii, ar putea coborî spre Statele Unite, aducând temperaturi neobișnuit de scăzute.

Ce este vortexul polar

Vortexul polar reprezintă o circulație atmosferică extinsă care se formează în timpul iernii în jurul regiunilor polare. Acesta poate fi imaginat ca un „zid” de aer care se rotește deasupra polilor și care se întinde de la suprafața Pământului până în stratosferă, la peste 50 de kilometri altitudine.

Acest sistem atmosferic are două componente principale: stratosfera, aflată la altitudini mari și troposfera, stratul inferior al atmosferei. Deși sunt interconectate, cele două straturi pot avea comportamente diferite.

Atunci când vortexul polar este puternic și stabil, el acționează ca o barieră care menține aerul foarte rece blocat în regiunea Arctică. În aceste condiții, Statele Unite și Europa au, în general, temperaturi mai blânde. În schimb, când vortexul polar este perturbat sau se prăbușește, această barieră se rupe, iar aerul arctic poate pătrunde spre latitudini mai joase.

Stratosfera este cu până la 30 de grade Celsius mai caldă decât media pentru această perioadă

Una dintre metodele prin care meteorologii monitorizează vortexul polar este analiza vitezei vânturilor din jurul Cercului Polar. Datele recente arată că vânturile din stratosferă au trecut într-o fază negativă, ceea ce indică o inversare completă a circulației atmosferice.

În același timp, analiza temperaturilor la aproximativ 30 de kilometri altitudine arată o anomalie termică majoră: stratosfera este cu până la 30 de grade Celsius mai caldă decât media pentru această perioadă.

Această încălzire a generat o zonă puternică de presiune ridicată deasupra regiunii polare, care a împărțit vortexul polar în două nuclee separate.

Primele efecte asupra vremii

Primele consecințe ale acestei perturbări sunt deja vizibile.

Un nucleu al vortexului polar s-a poziționat deasupra Canadei, generând un flux de aer rece spre nordul și nord-vestul Statelor Unite, dar și spre nord-estul țării.

În același timp, această configurație atmosferică favorizează formarea unei zone de presiune ridicată deasupra Europei, ceea ce poate aduce temporar temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei.

Prognozele pentru următoarele zile indică episoade de vreme de iarnă în mai multe regiuni din nordul și vestul Statelor Unite, influențate de apropierea nucleului vortexului polar.

Un al doilea val de efecte, posibil săptămâna viitoare

Meteorologii avertizează însă că impactul cel mai important ar putea apărea cu întârziere.

În cazul evenimentelor de încălzire stratosferică, efectele din stratosferă se propagă treptat spre straturile inferioare ale atmosferei, de obicei în intervalul 10–30 de zile.

Modelele meteorologice indică posibilitatea ca un nucleu al vortexului polar să coboare spre estul Statelor Unite în aproximativ zece zile, transportând o masă de aer foarte rece.

Dacă scenariul se confirmă, temperaturile din nordul, centrul și estul Statelor Unite, precum și din estul Canadei ar putea ajunge cu 20–30 de grade Fahrenheit sub media sezonieră.

Impactul fenomenului asupra Europei

Prezența unui nucleu al vortexului polar deasupra Americii de Nord poate influența și circulația atmosferică din Europa.

Prognozele arată că fluxul de aer ar putea deveni mai vestic, aducând mase de aer mai umede și mai reci dinspre Atlantic în anumite regiuni ale continentului.

Pentru a treia săptămână a lunii martie, modelele meteorologice indică un tipar atmosferic divizat: temperaturi mai ridicate în nordul și nord-estul Europei și mai scăzute în zonele centrale și sudice

Tendințe pentru finalul lunii martie

Estimările pe termen extins sugerează că nucleul vortexului polar ar putea rămâne activ deasupra estului Canadei și al Statelor Unite pentru o perioadă mai lungă.

Acest lucru ar putea menține episoade de aer rece în nordul și centrul Americii de Nord.

În Europa, evoluția vremii ar putea fi dominată de un flux atmosferic divizat, cu alternanțe între mase de aer mai cald și episoade de aer rece aduse dinspre Atlanticul de Nord.

Meteorologii subliniază însă că aceste prognoze se bazează pe datele actuale ale modelelor numerice și pot suferi modificări pe măsură ce noi informații devin disponibile.

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 9 martie – 5 aprilie 2026.

