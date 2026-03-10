Se observă că, în aproape tot intervalul, vremea va fi mai caldă în zonele vestice și nord-vestice decât la în părțile centrale sau sud-estice, fenomen care a mai apărut recent și pe care meteorologii îl numesc inversiune termică.

Meteorologii spun că inversiunea termică este o situație atmosferică rară care contrazice așteptările obișnuite legate de temperaturile mai scăzute la altitudini mari.

Fenomenul meteo apare atunci când stratul de aer cald rămâne deasupra unui strat de aer rece, inversând astfel modelul obișnuit al temperaturilor care scad odată cu altitudinea.

În cazul inversiunii termice, acest proces este blocat, așa cum s-a întâmplat recent, când la București erau -2 grade Celsius, iar la Predeal, 8 grade Celsius.

În ce privește precipitațiile, acestea vor lipsi în prima jumătate a intervalului, apoi vor fi abundente mai ales la munte, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 9 – 16 martie

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi mai ridicate decât cele normale.

De asemenea, meteorologii au anunțat vreme foarte caldă, cu temperaturi de 18 grade Celsius în zilele următoare, potrivit prognozei meteo ANM pentru perioada 7-15 martie 2026.

Precipitațiile în acest interval de timp vor lipsi la nivelul întregii țări, estimează meteorologii.

Cum va fi vremea în săptămâna 16 – 23 martie

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în regiunile extracarpatice, iar în rest vor lipsi.

Prognoza meteo ANM pentru perioada 9 – 23 martie 2026 pe regiuni arată că vremea se răcește și apar ploile în România, de săptămâna viitoare.

Cum va fi vremea în săptămâna 23 – 30 martie

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile nord-vestice.

Precipitațiile vor lipsi local în nord-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 30 martie – 6 aprilie

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi ușor abundente, local, în zonele montane și sub-montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Prognoza pentru primăvara 2026 în Europa anunță temperaturi peste medie, dar și ninsori târzii și riscuri de îngheț, pe fondul slăbirii fenomenului La Niña și al unei încălziri bruște în stratosferă, potrivit centrelor meteorologice europene.

