Vrancea va avea un spital nou. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele PSD Liviu Dragnea, prezent la inaugurarea bazinului de înot de la Focșani. Liviu Dragnea a precizat că se lucrează la identificarea surselor de finanțare necesare pentru construirea unui spital nou în județ.

”Vrancea are nevoie de un spital. Ce aveți nu mai îndeplinește nici măcar minime condiții de asigurare a unui nivel minim de servicii medicale și în perioada imediat următoare va fi făcut anunțul despre sursa de finanțare, dacă va fi buget național sau fonduri europene. Vom investi foarte mult in sistemul de sănătate. Nu e vorba doar de cele 8 spitale regionale si de spitalul republican, dar vom investi in toate județele unde spitalele nu sunt modernizate, aproape jumătate din spitalele județene nu sunt modernizate”, a spus Dragnea.