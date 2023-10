Atunci când Magomed Musaev, un magnat rus legat de Kremlin, și-a adunat prietenii la New York pentru a-și sărbători cea de-a 60-a aniversare, la masa principală i s-au alăturat directori de top de la Forbes Media Group.

Potrivit unor persoane care au participat la evenimentul din iunie, printre petrecăreți s-a aflat și Austin Russell, un american în vârstă de 28 de ani, care anunțase recent că este în fruntea unei tranzacții de 800 de milioane de dolari pentru a cumpăra revista Forbes.

Cu câteva zile înainte de petrecere, Musaev le-a spus asociaților că el era cumpărătorul Forbes și că a încheiat afacerea vieții sale, potrivit unui număr de cinci înregistrări audio și uneia video obținute de ziarul american.

„Tocmai am cumpărat global Forbes”, i-a spus Musaev unuia dintre asociații săi, potrivit materialului, referindu-se la Forbes Media Group, care include ediția americană a revistei.

„Înțelegeți că atunci când aveți în mâini cheia celui mai autoritar brand global, această cheie îmi va da acces la oricine”, a completat el.

Musaev a repetat afirmația de mai multe ori, potrivit înregistrărilor.

În înregistrarea video analizată de The Post, el l-a numit pe Russell „fața” afacerii și a insistat ca propria sa implicare să fie ținută sub tăcere. „O fac mai subtil”, a spus el, potrivit înregistrării. „Înțelegeți că nu lucrez cu un baros, nici cu un bisturiu, ci cu un laser”, conform acestuia.

Comentariile lui Musaev ridică noi întrebări cu privire la o potențială influență străină în cadrul unei importante tranzacții media, care a fost o sursă de controverse timp de mai bine de un an, atrăgând critici din Congres și control din partea Comitetului pentru investiții străine în Statele Unite.

Antreprenorii neagă

Într-o declarație pentru The Post, Russell a negat orice implicare a lui Musaev sau a altor persoane din Rusia în această afacere. „Musaev nu are niciun fel de implicare în tranzacția Forbes. Orice sugestie contrară este falsă”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Russell. „Nu există niciun dolar de capital din partea vreunui cetățean sau entitate chineză sau rusă, inclusiv Musaev”, a continuat acesta.

Nu este clar din înregistrări dacă Musaev a ajutat la încheierea tranzacției și va obține influență în viitor datorită rolului său; dacă era un investitor secret care punea bani în tranzacție prin intermediul altora; sau dacă pur și simplu făcea afirmații false sau exagerate.

„Nonsens absolut” și „mit monstruos”

Într-un interviu inițial, Musaev a declarat pentru The Post că orice sugestie că ar fi avut controlul asupra tranzacției este „un nonsens absolut”” și un „mit monstruos” și că ”în documentele (tranzacției), în orice formă scrisă, participarea mea nu există”.

El a negat că ar fi putut să le spună asociaților săi că a cumpărat Forbes, dar nu a răspuns la solicitările ulterioare de comentarii despre înregistrări. Într-o declarație ulterioară trimisă prin e-mail, el a spus: „Nu am nicio investiție în această tranzacție și nu intenționez să investesc în vreun fel în viitor, fie direct, fie indirect”.

Axios a raportat în luna mai, citând două persoane anonime, că Musaev l-a implicat pe Russell în procesul de achiziție a Forbes, deși nu l-a descris pe Musaev ca investitor sau cumpărător.

Atât Russell, cât și Musaev neagă faptul că omul de afaceri rus a avut vreo implicare în catalizarea tranzacției.

Curtarea investitorilor din Silicon Valley și Hollywood

Russell a curtat potențiali investitori din Silicon Valley și Hollywood în timpul verii – o încercare de a aduce acționariat american chiar dacă a menținut legăturile cu finanțatorii străini, potrivit a patru persoane care au lucrat cu Russell în afacere.

În centrul încurcăturii de afirmații contradictorii se află relația dintre un băiat-minune american din domeniul tehnologiei și un magnat rus în vârstă, scrie Washington Post.

Musaev a investit anterior în compania lui Russell

În 2016, Musaev a ajutat la obținerea unei investiții inițiale de 20 de milioane de dolari în Luminar, compania de atunci a lui Russell, conform documentelor judiciare. Prin această participare era acum al doilea cel mai mare acționar extern al companiei.

Luminar este o companie care produce senzori pentru mașinile inteligente, care se conduc singure. Compania este acum listată pe bursă și are o valoare bursieră de 1,4 miliarde de dolari, după ce în 2020 valora de zece ori mai mult.

Austin Russell are o avere estimată la 1,6 miliarde de dolari conform Forbes. Acesta a devenit miliardar în 2020, fiind cel mai tânăr miliardar prin forțe proprii.

Cunoscută mai ales pentru revista sa de afaceri, Forbes are o serie de proprietăți online, precum și o serie de conferințe la nivel mondial, cum ar fi „30 sub 30 de ani” și clasamentele sale privind oamenii de afaceri bogați.

Musaev deține licența de publicare a revistei Forbes Russia, una dintre zecile de ediții în limbi străine ale Forbes și are legături strânse cu unele dintre persoanele despre care se zice că sunt investitori care îl susțin pe Russell, spune un fost partener de afaceri al lui Musaev, Pavel Cherkashin, precum și alte trei persoane familiarizate cu afacerea.

Comitetul pentru Investiții Străine intră în joc

Oferta lui Russell pentru Forbes a atras atenția Comitetului pentru Investiții Străine în Statele Unite, sau CFIUS, arată două surse.

CFIUS este condusă de Departamentul Trezoreriei și formată din reprezentanții mai multor agenții. Aceasta are puterea de a cerceta anumite tranzacții comerciale din SUA pentru a detecta riscuri de securitate națională.

Instituția poate cere modificări sau poate cere președintelui să blocheze o tranzacție.

Doi senatori cer verificarea tranzacției

Într-o scrisoare din 9 august, senatorii Tom Cotton (republican din Arkansas) și Marco Rubio (republican din Florida) i-au cerut secretarului Trezoreriei, Janet Yellen, să analizeze tranzacția, susținând că Russell „se dădea drept cumpărătorul principal”, în timp ce „este evident că Russell este doar un intermediar pentru investitori străini mai mari”.

Senatorii, care fac parte amândoi din Comisia de Informații a Senatului, au afirmat în scrisoare că cea mai mare parte a banilor părea să provină de la investitori cu legături străine. Este vorba de Shiv Khemka, un asociat apropiat al lui Musaev care ocupă funcția de vicepreședinte al unui conglomerat indian care a lucrat cu Kremlinul.

Investigația unui fost șef al spionilor

Un membru republican al Senatului a declarat pentru The Post că scrisoarea senatorilor a fost ghidată de cercetările efectuate de către Greg Treverton, fost președinte al Consiliului Național de Informații din epoca Obama.

Într-o notă distribuită în iulie către factorii de decizie politică din Congres și văzută de Washington Post, Treverton a citat informații care arată că investitorii străini din cadrul tranzacției, inclusiv fiicele lui Khemka, vor contribui cu aproape 50% din prețul total de achiziție de 800 de milioane de dolari, în timp ce Russell va investi doar o mică parte din această sumă.

„Se pare că există un argument puternic de securitate națională pentru ca guvernul SUA să blocheze… cumpărarea”, a scris Treverton. Acesta a refuzat să facă alte comentarii când a fost contactat de Washington Post.

„Nu este în interesul țării noastre să lăsăm un important organ de presă din SUA să fie condus de entități care au legături cu țări precum Rusia”, a declarat congresmanul Marco Rubio într-o declarație pentru ziar.

O tranzacție cu o entitate din China a căzut

Preocupări similare cu privire la influența străină au fost ridicate anul trecut într-o altă tranzacție de achiziție a Forbes care s-a prăbușit rapid.

Acel plan fusese condus de compania Integrated Whale Media Investments (IWM), cu sediul în Hong Kong, care a cumpărat Forbes Media de la familia Forbes în 2014.

IWM, deținută de cetățeanul canadian TC Yam, dorea să listeze Forbes la bursă printr-o fuziune cu o societate de achiziții cu scop special cu sediul în Hong Kong, numită Magnum Opus. Dar tranzacția a fost anulată ca urmare a preocupărilor legate de influența guvernului chinez, când patru senatori americani i-au cerut lui Yellen să investigheze.

Forbes a declarat la momentul respectiv că pune capăt preluării Magnum Opus pe fondul unei creșteri puternice care „a depășit semnificativ obiectivele financiare furnizate la începutul tranzacției”.

Într-o declarație pentru The Post, IWM a spus: „După ce am efectuat un control amănunțit cu privire la grupul de cumpărători condus de Austin Russell, nu am descoperit niciun motiv de îngrijorare cu privire la niciun investitor implicat în această tranzacție”.

Tranzacție de 800 de milioane de dolari

Anunțul făcut de Russell în luna mai că intenționează să cumpere Forbes a fost privit pe scară largă ca o surpriză.

La fel a fost și oferta care evalua Forbes la 800 de milioane de dolari, cu 200 de milioane de dolari mai mult decât prețul tranzacției eșuate anterior. De asemenea, unii analiști media au fost reticenți la preț, observând că acesta era mai mare decât prețul de vânzare combinat al The Washington Post, Fortune și Time.

Russell a refuzat să ofere The Post o defalcare exactă a investiției în Forbes, spunând că este obligat prin lege să nu dezvăluie termenii exacți înainte de semnarea oficială a acordului, care este așteptată în noiembrie.

O nouă companie strânge bani pentru Forbes

Luna trecută, în timp ce The Post vorbea cu reprezentanții lui Russell, o nouă companie creată de Russell pentru a face achiziția Forbes a trimis un comunicat de presă în care spunea că tranzacția de 800 de milioane de dolari a atras deja „o cerere de peste două miliarde de dolari”, în principal de la investitori americani.

Comunicatul a menționat numele a opt dintre investitori, printre care celebritățile Tony Robbins și Kevin Hart.

Acesta a precizat că nu au existat investitori chinezi sau ruși în această tranzacție.

Dar câți bani vor investi aceștia sau oricine altcineva, inclusiv Russell, nu a fost încă decis, potrivit comunicatului, care a precizat că „alocările finale ale investitorilor” vor fi stabilite „în următoarele săptămâni”.

Iar în ce privește comunicările scrise văzute de Washington Post după comunicatul de presă, echipa lui Russell încă mai căuta să obțină sume substanțiale de finanțare.

Un purtător de cuvânt al lui Russell a spus că, „deși tot capitalul necesar pentru a finaliza achiziția Forbes a fost angajat prin contract” atunci când a fost semnată afacerea în luna mai, echipa lui Russell „a continuat să atragă și să se angajeze cu investitori de top interesați pentru a extinde baza de investitori”.

Legătura cu Khemka

Reprezentanții lui Russell au refuzat să comenteze dacă Khemka, asociatul apropiat al lui Musaev, este un investitor în tranzacția propusă.

Sun Group, conglomeratul indian în care Khemka este vicepreședinte, a fost inițial prevăzut ca investitor principal într-o versiune anterioară a vânzării, potrivit unui document financiar din ianuarie văzut de Washington Post.

Însă, după ce legislatorii americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la legăturile lui Khemka cu Kremlinul, Russell a preluat conducerea tranzacției.

Sun Group a fost inițial de acord să furnizeze aproximativ jumătate din finanțarea pentru achiziție, spun două dintre persoanele familiarizate cu afacerea.

Acuzații directe

În scrisoarea lor din august, Cotton și Rubio au afirmat în mod direct că Musaev s-a asociat cu Khemka pentru a achiziționa publicația.

„Sun Group… s-a asociat cu Magomed Musaev, un fost propagandist al Kremlinului, pentru a achiziționa Forbes”, au spus senatorii.

Khemka a trăit în Rusia timp de 25 de ani, potrivit documentelor publice, lucrând cu Kremlinul la proiecte cum ar fi școala de afaceri Skolkovo de la periferia Moscovei. De asemenea, a făcut timp de peste patru ani parte din consiliul de administrație al unei companii din cadrul conglomeratului de stat de armament RosTech, inclusiv după ce Statele Unite au impus sancțiuni împotriva acestuia.

El a dezvoltat o relație strânsă cu Musaev, potrivit lui Cherkashin și a trei persoane. Cei doi au fost adesea văzuți împreună la evenimente sociale și întâlniri de afaceri.

Fiicele, interpuse în tranzacție

Reprezentanții lui Russell au contestat afirmațiile potrivit cărora fiicele lui Khemka, care sunt rezidente în SUA, ar fi fost înaintate ca investitori în încercarea de a ocoli preocupările legate de implicarea străină în afacere.

Aceștia au insistat că nu a existat nicio legătură în această afacere între Musaev și Khemka.

Khemka nu a răspuns la o solicitare de comentarii, în timp ce una dintre fiicele lui Khemka, Gayatri, în vârstă de 23 de ani, a declarat că „nu i s-a permis să comenteze” vânzarea.

Încă de când a fost anunțată tranzacția în luna mai, Russell a prezentat achiziția ca fiind o revenire a Forbes în Statele Unite din Hong Kong. El a spus că va avea un control de 82% din drepturile de vot ale grupului media, ceea ce înseamnă că va avea ultimul cuvânt în deciziile majore ale companiei.

Socrul magnatului, numit de Putin

Cu toate acestea, în înregistrările audio, Musaev a descris achiziția Forbes ca fiind o șansă de a crește poziția sa și a Rusiei la nivel mondial, dar nu a dorit să se atragă atenția asupra rolului său. „Scopul principal sunt tăcerea și rezultatele”, a spus el într-o înregistrare.

Musaev și-a făurit cariera cu ajutorul conexiunilor socrului său, un fost lider puternic al Daghestanului, o republică rusă, care a fost numit de președintele rus Vladimir Putin. Socrul lui Musaev a fost până de curând trimis special al Rusiei la Organizația pentru Cooperare Islamică.

Musaev a lucrat anterior în cadrul administrației orașului Moscova, conducând un important centru de expoziții înainte de a deveni înalt funcționar al orașului pentru inovare.

Legătura cu un miliardar puternic

Potrivit lui Cherkașin, Musaev a intrat în cercul apropiat al unui miliardar puternic legat de Kremlin, Suleiman Kerimov, prin intermediul socrului său.

Când Global Venture Alliance, compania lui Musaev, a făcut investiția inițială de 20 de milioane de dolari din 2016 în Luminar a lui Russell, a făcut-o în numele unei companii controlate de Kerimov, potrivit documentelor tribunalului din Delaware. Participația în Luminar deținută încă de GVA este acum înghețată de Trezoreria SUA din cauza sancțiunilor americane impuse ulterior împotriva lui Kerimov.

Acea tranzacție a devenit o trambulină pentru alte investiții în Silicon Valley, dar a fost, de asemenea, și momentul în care Musaev și Russell au devenit „prieteni”, potrivit lui Cherkashin. Acesta a menționat că a fost prima mare injecție de capital pe care Russell, pe atunci în vârstă de 21 de ani, o primise.

Suleiman Kerimov este nativ din Daghestan și are conform revistei Forbes o avere de 10,7 miliarde de dolari. Acesta a deținut acțiuni la producătorul de aur Polyus, cel mai mare din Rusia, la banca de stat Sberbank, la Gazprom și la băncile Morgan Stanley, Goldman Sachs și Deutsche Bank.

Musaev deține Forbes Rusia

Doi ani mai târziu, în 2018, Musaev a achiziționat drepturile de publicare a Forbes Russia.

Un fost angajat de rang înalt a precizat că Musaev nu putea opera Forbes Russia fără aprobarea Kremlinului. „Este imposibil ca în zilele noastre să existe o situație în care mass-media să nu comunice cu structurile Kremlinului”, potrivit acestuia. „În caz contrar, trebuie schimbată proprietatea asupra mass-media”, punctează acesta.

Încă de când Musaev a achiziționat Forbes Russia, el a început să cultive o relație cu actualul proprietar al Forbes Media Group, TC Yam, având în vedere posibilitatea de a achiziționa brandul global, potrivit lui Cherkashin.

Musaev „avea acest vis de a cumpăra Forbes de mult timp”, mai spune Cherkashin.