Windows 11, aproape de lansare. Ce facilități va avea viitoarea versiune a sistemului de operare

Trecerea la Windows 11 vine ca o surpriză de proporții, după ce anterior gigantul american a anunțat că Windows 10 va fi „ultima versiune de Windows“, compania încercând să treacă la un model de oferire a unor servicii, cu update-uri mari de două ori pe an.

Microsoft are programat un eveniment în data de 24 iunie, iar acesta este data cea mai probabilă pentru lansarea noii versiuni.

Invitația pentru eveniment a inclus o imagine care pare o nouă variantă a logo-ului Windows. Acesta prezintă lumina trecând printr-o fereastră creând aparența numărului 11.

Microsoft a partajat pe Twitter și o animație grafică cu noul logo, din care se observă lipsa liniei orizontale, ceea ce scoate și mai mult în evidență numărul 11.

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see whats next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0

Conform India Today, evenimentul are loc la ora 11, încă un indiciu pentru noul sistem de operare.

Ulterior, Yusuf Mehdi – vicepreședinte Microsoft, a scris la rândul său pe Twitter că „nu a mai fost așa de entuziasmat pentru o nouă versiune de Windows de la Windows“.

I havent been this excited for a new version of @Windows since Windows 95! Although I dont remember the box being that big. Make sure you save the date for June 24! #MicrosoftEvent https://t.co/j80Sh9rwos pic.twitter.com/XgfEI2qxqG