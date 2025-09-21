Cuprins:
Cozi uriașe și înregistrări manuale la Bruxelles
Atacul cibernetic a vizat compania americană Collins Aerospace, care furnizează sisteme informatice pentru aeroporturi. Din cauza problemelor, check-in-ul și îmbarcarea au fost făcute manual, ceea ce a provocat cozi uriașe și întârzieri semnificative.
🚨BREAKING🚨: HEATHROW FACES CHAOS 🇪🇺🇬🇧— The_Independent (@TheIndeWire) September 20, 2025
Long lines form at the UKs Heathrow Airport as a cyberattack on Collins Aerospace cripples check-in systems across major European airports, forcing manual processing and causing widespread delays pic.twitter.com/MghyBHxE7b
„În total, 44 dintre cele 257 de zboruri de pe aeroportul din Bruxelles sunt afectate, inclusiv șase care vor fi redirecționate”, a declarat purtătoarea de cuvânt Ihsane Chioua Lekhli.
Aeroportul a mobilizat personal suplimentar, dar a avertizat că problemele vor continua și le-a recomandat pasagerilor să verifice statusul zborului înainte de a pleca spre aeroport.
Probleme și la Heathrow, Berlin și Dublin
Situația nu s-a limitat la Bruxelles. La Heathrow, în Londra, pasagerii au raportat întârzieri de ore întregi și cel puțin 13 zboruri anulate sâmbătă. Printre destinațiile afectate se numără Amsterdam, Lisabona și Paris.
🇷🇺⚡🇪🇺 The largest cyber attack on EU has crippled the operation of major airports. London accuses Moscow— Malcolm X (@malcolmx653459) September 21, 2025
Reuters writes that the malfunction in the check-in and boarding system has affected major European airports-London Heathrow, as well as Berlin, Brussels, Dublin, and Cork. pic.twitter.com/PeSBphM5kM
Jurnalista londoneză Tereza Pultarova a povestit pentru The Independent că a pierdut o conexiune la Amsterdam din cauza întârzierilor: „Am fost în aeroport de la 4.30 dimineața. Sistemul era căzut peste tot, iar doar câțiva pasageri au fost lăsați să facă check-in înainte ca avionul să plece. Am ratat zborul și nu știu dacă voi mai ajunge la timp în Africa de Sud”.
Un alt pasager, Jan Niemand, a descris cozi interminabile la predarea bagajelor: „Linia abia se mișca. Până la urmă ni s-a spus că sistemul e offline, iar apoi am aflat că avionul a plecat fără noi”.
Și aeroportul din Dublin a fost afectat, unde Terminalul 2 a fost evacuat temporar din cauza unei alerte de securitate, dar ulterior a fost redeschis.
Specialiștii: „Un atac îngrijorător”
Experții în aviație au descris atacul drept „foarte îngrijorător”. Paul Charles, fost director de comunicare la Virgin Atlantic, a declarat: „Mulți sunt surprinși că o companie de anvergura Collins Aerospace a putut fi victima unui astfel de atac. Dacă ei pot fi hackeriți atât de ușor, toate companiile aeronautice sunt vulnerabile”.
Collins Aerospace a confirmat atacul și a precizat că lucrează pentru restabilirea sistemului Muse, care gestionează check-in-ul și predarea bagajelor. „Impactul este limitat la procesul electronic de check-in și poate fi atenuat prin înregistrări manuale”, a transmis compania.
Bruxelles și Londra cer explicații
Comisia Europeană a anunțat că monitorizează atent situația și cooperează cu EUROCONTROL și ENISA pentru a sprijini pasagerii și a restabili normalitatea.
„Nu există indicii că ar fi vorba de un atac de amploare sau cu efecte severe”, a precizat instituția.
Și ministrul britanic al transporturilor, Heidi Alexander, a avertizat pasagerii să verifice statusul zborurilor înainte de a pleca spre aeroporturi.
Deocamdată, nimeni nu poate spune cât va dura până la rezolvarea completă a problemei, dar specialiștii avertizează că efectele se pot resimți mai multe zile.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.