Cozi uriașe și înregistrări manuale la Bruxelles

Atacul cibernetic a vizat compania americană Collins Aerospace, care furnizează sisteme informatice pentru aeroporturi. Din cauza problemelor, check-in-ul și îmbarcarea au fost făcute manual, ceea ce a provocat cozi uriașe și întârzieri semnificative.

„În total, 44 dintre cele 257 de zboruri de pe aeroportul din Bruxelles sunt afectate, inclusiv șase care vor fi redirecționate”, a declarat purtătoarea de cuvânt Ihsane Chioua Lekhli.

Aeroportul a mobilizat personal suplimentar, dar a avertizat că problemele vor continua și le-a recomandat pasagerilor să verifice statusul zborului înainte de a pleca spre aeroport.

Probleme și la Heathrow, Berlin și Dublin

Situația nu s-a limitat la Bruxelles. La Heathrow, în Londra, pasagerii au raportat întârzieri de ore întregi și cel puțin 13 zboruri anulate sâmbătă. Printre destinațiile afectate se numără Amsterdam, Lisabona și Paris.

Jurnalista londoneză Tereza Pultarova a povestit pentru The Independent că a pierdut o conexiune la Amsterdam din cauza întârzierilor: „Am fost în aeroport de la 4.30 dimineața. Sistemul era căzut peste tot, iar doar câțiva pasageri au fost lăsați să facă check-in înainte ca avionul să plece. Am ratat zborul și nu știu dacă voi mai ajunge la timp în Africa de Sud”.

Un alt pasager, Jan Niemand, a descris cozi interminabile la predarea bagajelor: „Linia abia se mișca. Până la urmă ni s-a spus că sistemul e offline, iar apoi am aflat că avionul a plecat fără noi”.

Și aeroportul din Dublin a fost afectat, unde Terminalul 2 a fost evacuat temporar din cauza unei alerte de securitate, dar ulterior a fost redeschis.

Specialiștii: „Un atac îngrijorător”

Experții în aviație au descris atacul drept „foarte îngrijorător”. Paul Charles, fost director de comunicare la Virgin Atlantic, a declarat: „Mulți sunt surprinși că o companie de anvergura Collins Aerospace a putut fi victima unui astfel de atac. Dacă ei pot fi hackeriți atât de ușor, toate companiile aeronautice sunt vulnerabile”.

Collins Aerospace a confirmat atacul și a precizat că lucrează pentru restabilirea sistemului Muse, care gestionează check-in-ul și predarea bagajelor. „Impactul este limitat la procesul electronic de check-in și poate fi atenuat prin înregistrări manuale”, a transmis compania.

Bruxelles și Londra cer explicații

Comisia Europeană a anunțat că monitorizează atent situația și cooperează cu EUROCONTROL și ENISA pentru a sprijini pasagerii și a restabili normalitatea.

„Nu există indicii că ar fi vorba de un atac de amploare sau cu efecte severe”, a precizat instituția.

Și ministrul britanic al transporturilor, Heidi Alexander, a avertizat pasagerii să verifice statusul zborurilor înainte de a pleca spre aeroporturi.

Deocamdată, nimeni nu poate spune cât va dura până la rezolvarea completă a problemei, dar specialiștii avertizează că efectele se pot resimți mai multe zile.