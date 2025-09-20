Incidentul a blocat sistemele automate, forţând trecerea la proceduri manuale de înregistrare şi îmbarcare.

„Impactul asupra programului de zbor este semnificativ şi, din păcate, vor apărea întârzieri şi anulări”, a transmis Aeroportul Bruxelles într-un comunicat.

Aeroportul Heathrow a avertizat, la rândul său, asupra întârzierilor cauzate de „o problemă tehnică” la un furnizor extern, în timp ce aeroportul din Berlin a publicat pe site un mesaj prin care informează pasagerii despre timpii de aşteptare prelungiţi la check-in.

Operatorii le-au recomandat călătorilor programaţi pentru sâmbătă să îşi confirme zborurile direct cu companiile aeriene înainte de a pleca spre aeroport.

