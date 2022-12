Oficialii francezi au emis o declarație spunând că un „incendiu puternic” a izbucnit într-un bloc de șapte etaje în jurul orei 3.00. Aproape 165 de pompieri au fost mobilizaţi la faţa locului, cu 70 de vehicule de intervenţie.

În urma incendiului, potrivit autorităților, zece persoane și-au pierdut viața, printre care și cinci copii. Aceștia aveau între 3 și 15 ani. Totodată patru persoane au fost rănite grav, iar alte 10 s-au ales cu răni ușoare. Printre răniți se numără și doi pompieri.

Olivier Klein, ministrul delegat al orașelor și locuințelor pentru regiunea Borne, a scris pe Twitter vineri dimineață: „Bilanțul victimelor îți dă fiori pe șira spinării”.

