Potrivit locatarilor, infiltrările au pornit de pe acoperiș și au ajuns până la etajul cinci, afectând și nivelurile trei și patru. Aceștia acuză lipsa măsurilor de protecție adecvate pe durata lucrărilor.

„De pe acoperiș până la etajul cinci s-a scurs apa, dar și la etajul trei a curs, spun vecinii. Ne-au lăsat descoperiți. Cei care lucrează aici tot spun că nu le mai dă guvernul bani, dar nu e o scuză să ne lase așa. Mi-e teamă să nu se întâmple un incendiu, s-au udat prizele, aparatele, tot,” a povestit o locatară afectată.

O altă femeie a adăugat: „Au făcut lucrări, au pus geamuri, au văruit, dar nu s-au gândit că vine toamna și vin ploile? Ne-au lăsat așa”.

La început, oamenii au crezut că problema este cauzată de hidroizolația acoperișului, însă ulterior s-a descoperit că infiltrările provin, în principal, din zona instalațiilor pentru colectarea apei pluviale, care nu au fost finalizate corespunzător.

„Totul a pornit de la țevile montate pentru apa pluvială. Nu le-au terminat, deși știau că urmează ploi. Echipa care a făcut decopertarea s-a ocupat și de panourile fotovoltaice și de aceste țevi, dar nu au dus lucrarea până la capăt,” a explicat un alt locatar.

Proiectul de reabilitare, în valoare de 8,3 milioane de lei, este realizat de o firmă desemnată prin licitație, în cadrul unui proiect european derulat de asociația de proprietari în parteneriat cu Primăria Galați.

Reprezentanții municipalității afirmă că plățile sunt efectuate la zi, iar firma executantă va suporta integral costurile pentru remedierea pagubelor. Lucrarea are termen de finalizare 31 decembrie 2025.

