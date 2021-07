Imagini cu fumul negru și dens care ridică din pădurea din jurul Manavgat, la 75 kilometri de est de stațiunea Antalya, au fost postate pe paginile de socializare. Primarul Sukru Sozen a spus că flăcările s-au răspândit până în centrul orașului, unde multe clădiri erau evacuate.

Autoritățile au evacua mai multe locuințele din sudul Turciei, în urma incendiului. Forțele de securitate au ajutat să scoată locuitorii din patru cartiere din calea incendiului, asta în timp ce pompierii lucrau pentru a controla focul, a anunțat guvernatorul districtului Manavgat Mustafa Yigit agenției de stat Anadolu, potrivit Reuters.



BREAKING: A massive forest fire in Manavgat district of Antalya has reached residential areas, houses have been burned, multiple neighborhoods have been evacuated as fire continues to grow in Turkey pic.twitter.com/zkPHm0coZf