„Poliștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice acționează în permanență pentru eliberarea străzilor, trotuarelor și locurilor de parcare ocupate de aceste vehicule care strică imaginea orașului, multe dintre ele adevărate focare de infecție”, a transmis primăria condusă de Vergil Chițac.

Dintre cele 60 de vehicule vizate, 35 au fost ridicate, 31 abandonate și 4 fără stăpân, conform Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate.

„Acestea au fost transportate în parcul de mașini al municipalității situat pe strada Câmpul cu Flori nr. 11. Proprietarii autovehiculelor care vor să le recupereze trebuie să se prezinte la sediul Direcției generale poliția locală Constanța”, a transmis Primăria.

Totodată, 25 de proprietari s-au conformat somațiilor și au eliberat domeniul public, pentru care li s-a mulțumit pentru spiritul civic. Acțiuni similare vor continua periodic.

„În cazul în care aveți cunoștință despre existența unor autovehicule care au fost abandonate pe domeniul public vă rugăm să apelați numerele de telefon: 0241.484205 și 0341.922-Dispecerat Direcția generală poliția locală sau puteți trimite sesizare pe adresa de e-mail politia.locala@primaria-constanta.ro”, a precizat Primăria.

