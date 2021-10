Reprezentanții Vest Energo spun că centrala a rămas fără bani de gaz, în condițiile în care Primăria Capitalei nu și-a plătit la timp datoriile din termoficare.

„Nu mai am gaz. Am avut contracte încheiate ca să cumpăr. Dar din cauză că n-am primit banii la timp, n-am putut plăti. Am de primit 29.221.867 lei de la RADET (n.r. – care a dat faliment). În plus, Termoenergetica SA n-a plătit facturile aferente lunilor martie, aprilie, mai, iunie, iulie și august și septembrie. La data de 8 octombrie (vineri – n.red.) aveam de primir de la Termoenergetica SA 22.570.928 lei”, a precizat Constantin Bucur, directorul CEV Vest Energo.

Am făcut un credit de 4 milioane de euro, pentru gaz. Dar s-au terminat banii. Gândiți-vă așa: Dacă nu primesc banii (de la Termoenergetica SA – n.red.) cu ce mai cumpăr gaz? O să mă întrebați: Păi CET Vest produce și curent? Nu câștigați din curent? Păi și pentru asta e nevoie de gaze. Constantin Bucur, director CET Vest Energo:

Cei de la Termoenergetica spun că din punct de vedere tehnic nu pot alimenta din alte surse zona deservită de CET Vest Energo.

„Tehnic, nu e posibil să alimentăm zona deservită acum de CET Vest Energo din alte surse. Și oricum, faptul că unele CET-uri nu funcționează nu afectează doar o zonă, ci întregul București. Practic, atunci când se oprește un CET, scade producția de energie termică. Și producția rămasă, trebuie deservit întregul oraș”, a precizat Claudiu Crețu, directorul executiv al Termoenergetica SA.

Chiar dacă, pe hârtie, aceste datorii sunt ale Termoenergetica SA către CET Vest Energo, banii trebuie să vină, de fapt, de la Primăria Municipiului București (PMB). Peste 60% din prețul gigacalogirieo este achitat de PMB, prin subvenții.

De energia termică furnizată de CET Vest Energo depinde încălzirea a 200 de blocuri în care locuiesc circa 60.000 de bucureșteni. De asemenea, sunt grădinițe și școli pe care le încălzește Vest Energo.

FOTO: Hepta

