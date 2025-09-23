Potrivit Poliţiei judeţului Iaşi, la percheziţiile de marţi au fost verificate 23 de locaţii de pe raza judeţului Iaşi şi au fost legitimate 30 de persoane.



Poliţiştii au făcut verificările în baza informaţiilor puse la dispoziţie de către structurile de evidenţă a persoanelor. De asemenea, au fost analizate şi circumstanţele în care a fost realizată luarea în spaţiu, relatează news.ro.



Poliţiştii ieşeni amintesc faptul că legislaţia privind domiciliul şi reşedinţa a fost supusă în ultima perioadă mai multor modificări şi completări, care „au urmărit atât un proces de adaptare în acord cu principiile debirocratizării şi simplificării administrative, cât şi diminuarea unor fenomene care s-au dezvoltat şi au creat efecte în societate”.



Cele mai recente modificări vizează situaţia persoanelor care nu mai locuiesc efectiv la adresa de domiciliu sau reşedinţă, precum şi eliminarea posibilităţii înscrierii în actul de identitate a unei adrese de domiciliu la care figurează mai mult de zece persoane.

Politiciana pro-rusă Victoria Furtună și-a declarat domiciliul la o locație a unor membri din clanul Cordunenilor

Potrivit G4Media, printre persoanele vizate se află și Victoria Furtună, fostă candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor şi artizan al curentului filorus din țara vecină.

Victoria Furtună și-a declarat domiciliul la o locație din municipiul Iași, deținută de soții Mirela şi Vasile Bogdan, membri ai clanului Cordunenilor.

Imobilul a fost folosit de aceştia pentru obținerea de venituri substanțiale, punându-l, contra-cost, la dispoziția a peste 10.000 de cetățeni moldoveni, care şi-au declarat fictiv domiciliul aici pentru a obține documente de identitate româneşti.

O investigație publicată luni de NordNews arată că Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, este susținută din Rusia.

