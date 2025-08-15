Dispariții misterioase

Inculpata, care a fost adusă ieri în fața instanței și eliberată pe cauțiune, lucra ca femeie de serviciu din iunie.

Aproape imediat ce aceasta a început serviciul, au fost înregistrate dispariții misterioase. Unii au crezut că și-au pierdut tocul armei sau legitimația.

Aceste absențe aparent nesemnificative au provocat, în unele cazuri, o mare bătaie de cap. De exemplu, dispariția insignei unui ofițer de poliție stagiar. A petrecut săptămâni întregi de mare chin căutând-o, temându-se că va pica perioada de probă și nu-și va îndeplini visul de a deveni ofițer de poliție, dacă va raporta pierderea.

Cămăși, tricouri, pantaloni

Insigna a fost găsită împreună cu restul obiectelor care lipseau: cătușe, cămăși, tricouri și pantaloni de uniformă, o șapcă, tocuri de armă etc., ascunse în mai multe sertare, într-un dulap din casa în care locuia femeia. De fapt, în declarația sa, femeia a susținut că nu a scăpat nimic din vedere în ceea ce privește furtul. Depozita totul acasă, însă nu știe de ce și le însușea.

Nu a fost doar un impuls. Femeia a comis furturile cu pregătire și un anumit nivel de logică pentru a evita să fie descoperită.

În retrospectivă, așa cum își amintesc unele dintre victime, nimeni nu a fost surprins să găsească ușa vestiarului blocată cu o bancă din lemn. „Ca să nu calci și să murdărești”, spunea ea.

O prietenă din copilărie

Empatică, femeia fusese prietenă, practic din copilărie, cu unii dintre ofițerii Mossos d’Esquadra pe care i-a întâlnit ulterior la secția de poliție. Se cunoșteau de o viață din cartierul Badalona, unde au crescut și unde locuia cu partenerul ei, un bărbat care în tinerețe își dorea să devină ofițer de poliție, dar nu a reușit, și căruia îi plăcea să colecționeze obiecte legate de aplicarea legii.

Pe măsură ce disparițiile creșteau, suspiciunile au început să circule. Ofițerii care au raportat obiecte dispărute erau staționați la secțiile de poliție din Badalona, Sant Adrià de Besòs și Santa Coloma de Gramenet. Iar legătura comună dintre toate acestea era femeia de serviciu.

Plicul cu peste 2.000 de euro s-a „evaporat”

Lucrurile au devenit serioase când unul dintre ofițeri a raportat dispariția unui plic în care se aflau peste 2.000 de euro, din seiful său pentru arme. Nu este primul, nici ultimul care folosește micul seif în care se afla arma sa de serviciu pentru a depune bani.

Unitatea de anchetă a secției de poliție din Sant Adrià a început să lucreze, în colaborare cu secția de poliție din Badalona. Săptămâna aceasta, după consultarea serviciilor juridice ale poliției și cu aprobarea utilizatorilor, au fost instalate camere de filmat în vestiarele secției de poliție din La Mina.

În cele două zile în care dispozitivele au înregistrat, femeia a deschis și a percheziționat toate dulapurile. Intrase într-un vârtej absolut dezlănțuit.

Polițiștii nu o cred

Miercuri, când s-a terminat tura, au chemat-o la un birou și i-au spus că știau ce făcea. Că o înregistraseră. La început, ea a negat, dar i-a luat cinci minute să recunoască. Fără să arate remușcări, dar susținând că nu știa de ce făcea asta.

Bineînțeles, femeia a negat orice responsabilitate pentru dispariția banilor. Polițiștii însă nu o cred. De fapt, camera în care sunt păstrate produsele de curățenie se află vizavi de dulapul cu arme. Ora sosirii ei la una dintre secțiile de poliție a coincis cu schimbarea turei de noapte. Era forfotă, polițiști care intrau și ieșeau, lăsând și ridicând arme. Era foarte simplu pentru ea să acționeze.



