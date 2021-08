Conform unei postări pe Facebook a Laurei Ivăncioiu, mama uneia dintre turiste, toată situația a început după ce primul autocar în care s-au urcat în Grecia s-a defectat.

„Este ora 7.20 și fata mea și prietenul ei așteaptă de la miezul nopții în vama Kulata, alături de alte 25-30 persoane. Și nu așteaptă controlul vamal sau anti-Covid, ci un autocar!”, își începe femeia postarea.

Turiștii au luat bilete prin intermediul InterTour și trebuiau să plece să plece sâmbătă la ora 16 din Thassos.

„Autocarul a avut o defecțiune tehnică și de aici a început totul: noi nu am aflat de defecțiune decât când am ajuns în port și am sunat șoferul (agenția nu ne-a anunțat, deși înțelegem că mașina se stricase cu vreo 2-3 ore înainte).

În intervalul 15.30-20.00 am vorbit la telefon în nenumărate rânduri cu Alex de la InterTour, cu o doamna de la Ruefa Chartere (Alex zicea că Ruefa e agenția, și că, de fapt, InterTour e doar o platformă), cu șoferul mașinii stricate, cu grecoaica Alexa, cu Stephanos, șoferul grec al unui alt autocar care strângea românii de pe insulă, cu domnul Paul, care se ocupă de flota de mașini”, a explicat Laura Ivăncioiu.

În tot acest timp, comunicarea cu companiile implicate, acuză turiștii, a fost una defectuoasă.

„Informațiile de la cei care ar fi trebuit să ne ajute veneau trunchiat, complet eronat și un pic grotesc:«Nu știu numărul autocarul grec care vine să îi ia, nu au vrut să ni-l dea», «Autocarul a ajuns, e în port în Limenaria» (Maria și Dragoș erau în partea opusa a insulei, în Limenas), «Doamnă, vă rog să mă credeți că suntem în aceeași situație» – asta e preferata mea, așa mi-a spus doamna de la Ruefa Chartere”, povestestește femeia.

În cele din urmă, turiștii aveau să treacă cu feribotul pe continet, știind că un autocar îi va duce din Kavala în Sofia, de unde urmau să fie preluați de alt autocar românesc.

„Numai că autocarul grec i-a lăsat în Kulata la miezul nopții. Pe la 4 li s-a spus că autocarul românesc vine la 7-7.30, pe la 6, că vine la 8-8.30. Realitatea e că nu avem nicio dovadă că a plecat un autocar spre ei.

De ieri, de la 15.30 și până acum, la 07.20, oamenii aceștia nu au primit nimic – nici măcar o sticlă de apă. În Vamă, peste noapte, a fost totul închis. Și frig. În grup sunt și oameni în vârstă, și copii – au dormit toți pe scaune metalice, mese sau ciment”, relatează aceasta.

În cele din urmă ei au trecut pe jos prin vama Kulata, iar de pe teritoriul bulgar au reușit să se urce într-un autocar care ar trebui să îi readucă în țară. În final, ei aveau să afle că o a treia companie ar fi responsabilă de problemele lor și nu cele două cu care au vorbit.

„Pe principiul «De câte companii e nevoie să NU aduci niște români din Grecia?», se pare că responsabili nu sunt nici InterTour, nici Ruefa Chartere, ci Tabita Tour”, este concluzia postării.

Citeşte şi:

Turiști evacuați cu bărci și iahturi din stațiunile turce. „Cum a apărut acest foc atât de repede, în cinci minute?”

Noi coduri portocalii și galbene de caniculă, dar și de vijelii și ploi torențiale, valabile duminică și luni

București, recomandat de Forbes pentru o vacanță. „De ce trebuie să fie acum pe lista de călătorii”

PARTENERI - GSP.RO Adi Hădean, scandalizat: „E un fel de nutreț livrabil, cu sare și monoglutamat” | Ce l-a scos din sărite: „Mizerii la 39 de lei”

Playtech.ro Sarah a EXPLODAT după escapada lui Reghe din Grecia. Fiica Prodancăi, RĂBUFNIRE ireală: Merită să fie...

Observatornews.ro Grindină uriașă, cât mingea de tenis, în Italia. Bucățile mari de gheață au făcut ravagii în provincia Pordenone

HOROSCOP Horoscop 1 august 2021. Fecioarele pot porni situații deosebit de neplăcute, care le pot afecta imaginea

Știrileprotv.ro Fenomenul care ar putea duce la moartea a 83 de milioane de oameni în următorii 80 de ani

Telekomsport Cum a ajuns o tânără speranţă a ţării în sport vedetă în filme pentru adulţi. "Când i-am spus mamei, a fost şocată"

PUBLICITATE (Publicitate) BestSecret - Super-oferte la haine și accesorii. Reduceri de până la 80%