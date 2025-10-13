Lucrările fac parte din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și vizează o magistrală cu diametrul de 800 mm. Furnizarea apei va fi sistată începând de luni, 13 octombrie, ora 22.00, până miercuri, 15 octombrie, ora 5.00.

Printre zonele afectate se numără:

Medeea

Industrială

Cartierele CET, Viile Noi și Sere

Cartierele Anda, Km 4, Km 4-5, Km 5 și Veterani

Zonele Caraiman și Oil Terminal

Zona Comercială Constanța Sud

De asemenea, localitățile Cumpăna, Lazu, Agigea și Eforie Nord vor fi afectate de întreruperea alimentării cu apă.

Autoritățile recomandă rezidenților din zonele afectate să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii.

Primăria Constanța avertizează: „Din cauza manevrelor de golire și umplere a sistemului de alimentare cu apă potabilă, pot surveni modificări ale calității apei, în special în ceea ce privește turbiditatea și culoarea”.

În aceste condiții, se recomandă evitarea consumului de apă pentru băut și utilizarea acesteia doar în scopuri casnice și menajere, până la limpezire.

„Totodată, rugăm utilizatorii afectați de aceste lucrări să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă”, conform Primăria Constanța.

