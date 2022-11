Dan Flynn, şeful Departamentului de Pompieri, a declarat că au avut loc în jur de 200 de incendii 2022 din cauza bateriilor cu ioni de litiu care se folosesc la biciclete electrice, scutere, trotinete electrice, skateboard-urietc.

3 Alarm fire on Sutton Place. Incredible rescue by FDNY on the 20th floor. #manhattan –#fire #fdny pic.twitter.com/PQwDAE7hpT