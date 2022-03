Invitat să intervină prin teleconferință, președintele Ucrainei a vorbit vizibil emoționat, dar pe un ton calm. Cel care nu s-a mai putut abține a fost translatorul, care traducea adunării speciale Parlamentare în engleză. Acesta a început să plîngă, în timp ce traducea cuvintele lui Volodimir Zelenski.

Mesajul lui Zelenski în Parlamentul European:

„Nici nu stiu cum să mă adresez mai bine tuturor. Nu pot spune Bună ziua, nu pot spune Bună seara și nici nu pot sa fiu mai precis pentru că această zi nu este deloc bună pentru majoritatea dintre noi. Pentru

Cetățenii Ucrainei se apară în aceste zile, plătind cu viața această apărarea a libertății.

Simt atmosfera din sală, știu ca ne-am unit în Europa, dar nu știam ca acesta va fi prețul pe care trebuie să îl platească toți ucrainenii pentru a avea un stat.

Eu nu citesc acum de pe foaie un discurs. Acum suntem în fața realității. Oamenii sunt omorâți și trebuie să ne confruntăm cu această realitate. Astăzi dăm ce avem cel mai bun, ucrainenii sunt incredibili. Foarte des nouă ne place să spunem că o să depăsim tot ceea ce este dificil.

Sunt convins ca vom învinge și avem un proverb în care vorbim de alegerea ucraineană și alegerea noastră a ramas în picioare. Alegerea europeană a Ucrainei trebuie să rămână în picioare.

În această dimineață, Harkovul a fost lovit puternic.

Noi suntem puternici, suntem ucraineni și nu vom fi înfrânți.

Acum este o luptă pentru supraviețuire. Eu cred că astăzi arătăm întregii lumi cine suntem. UE va fi mult mai puternică cu Ucraina alături. Am arătat că suntem ca voi.

Vă rog, demonstrați-ne și voi că sunteți ca noi și că nu ne veți abandona. Și atunci viața va învinge asupra morții și lumina asupra întunericului. Glorie Ucrainei!”

Volodimir Zelenski a fost aplaudat minute în șir de către parlamentarii europeni. Legislativul european s-a reunit marți în sesiune plenară extraordinară pentru a dezbate invazia Rusiei în Ucraina și noi măsuri de susținere.

„Ne aflăm aici în umbra întunecată răspândită de războiul lui Putin. E un război pe care nu l-am provocat. E o invazie strigătoare la cer asupra unui stat suveran și independent. În numele Parlamentului European condamn invazia agresivă asupra Ucrainei”, a declarat, în deschiderea ședinței, șefa Legislativului european, Roberta Matsoli.

„Am implementat o serie de sancțiuni fără precedent. Am mers mai departe și vom oferi arme atât de necesare ucrainienilor. Am declarat că avioanele Rusiei și avioanele private ale oligarhilor nu mai au ce căuta pe cerul nostru. Am cerut ca Rusia să fie deconectată de la sistemul SWIFT. Am interzis sistemele de propagandă ale Kremlinului. Europa e gata să meargă mai departe. Recunoaștem perspectiva europeană a Ucrainei. Salutăm cererea Ucrainei de a deveni stat candidat. Vom lucra asupra acestei cereri”, a mai afirmat Matsoli.

La întâlnirea de la Bruxelles participă și demnitari europeni de rand înalt, precum Charles Michel, președintele Consiliului European, Josep Borrell, șeful diplomației europene, și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Vorbind după președintele Ucrainei, Charles Michel a spus: ””Ce face Putin este terorism geolopolitic. Rusia, oprește-te! Restabilește pacea!”.

Sesiunea plenară extraordinară a Parlamentului European a venit în urma unor sancțiuni imediate care au fost impuse deja Rusiei de UE, în aceste zile.

