Zelenski retrage legea controversată care lovea în lupta anticorupție

Inițial, parlamentarii ucraineni votaseră o lege care ar fi afectat direct funcționarea NABU (Biroul Național Anticorupție) și SAP (Parchetul Special Anticorupție). După reacția vehementă a cetățenilor și a partenerilor internaționali, Zelenski a făcut un pas înapoi și a anunțat că a aprobat deja proiectul de lege care garantează independența și eficacitatea instituțiilor anticorupție.

Today, my bill is already in the Verkhovna Rada of Ukraine – fulfilling my promise – for justice, for law enforcement and anti-corruption agencies. Full-fledged guarantees of the independence of anti-corruption agencies. Real opportunities to verify, so that any Russian… pic.twitter.com/NgM7KKJpcP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2025

„Este foarte important ca societatea să vorbească. Eu respect opinia societății. Cred că este absolut normal să reacționezi atunci când oamenii nu vor ceva sau nu sunt de acord cu ceva. Oamenii au spus că totul trebuie să fie conform legii. Pentru mine a fost important să ascultăm și să reacționăm”, a spus președintele ucrainean.

Luni, 21 iulie, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a arestat mai mulți funcţionari ai principalei agenţii anticorupţie din ţară (NABU) şi au efectuat zeci de percheziţii într-o acţiune pe care NABU a calificat-o ca fiind excesivă şi care a dus la închiderea efectivă a întregii sale activităţi.

Ce este NABU și de ce e atât de important în Ucraina

NABU, adică Biroul Național Anticorupție al Ucrainei, este una dintre cele mai importante instituții create după Revoluția Demnității din 2014, la cererea partenerilor europeni și americani. Rolul său principal este să investigheze cazurile mari de corupție în care sunt implicați politicieni, oficiali de stat sau oameni de afaceri cu influență.

Împreună cu SAP, Parchetul Special Anticorupție, NABU formează coloana vertebrală a luptei anticorupție din Ucraina și este una dintre condițiile-cheie impuse de Uniunea Europeană pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar.

Până în prezent, NABU a anchetat sute de dosare de corupție la nivel înalt, iar orice tentativă de a-i limita independența este privită cu îngrijorare de societatea civilă și de partenerii internaționali.

Ucrainenii au ieșit în stradă. Președintele: „Nu vrem să pierdem unitatea”

Protests against the draft law on NABU and SAPO have been taking place for 4 days in a row in Kyiv, Dnipro, Lviv, Kharkiv, Uzhhorod, and other cities of Ukraine. pic.twitter.com/AfR6B94cLF — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) July 25, 2025

Protestele s-au întins pe tot teritoriul Ucrainei în ultimele zile. Mii de oameni au cerut revocarea legii votate de parlament și restabilirea independenței instituțiilor anticorupție. Zelenski a subliniat că nu este momentul ca Ucraina să fie divizată intern, mai ales în contextul războiului cu Rusia. Cu doar câteva zile înainte, administrația prezidențială a Ucrainei a respins categoric acuzațiile privind politizarea justiției.

„Pentru mine, cel mai important lucru în acest război este unitatea statului nostru. Este esențial să nu pierdem unitatea. Trebuie să ascultăm oamenii, să avem dialog”, a spus liderul ucrainean.

I spoke with @bundeskanzler Friedrich Merz. As always, a very good conversation. There is a willingness to help and continue supporting us.



I informed him that I have already approved the draft bill guaranteeing the independence and effectiveness of anti-corruption institutions… pic.twitter.com/5Cdx6OOi5T — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2025

Președintele a recunoscut că protestele riscă să fie exploatate de Rusia pentru a destabiliza Ucraina din interior, motiv pentru care a acționat rapid.

Noua lege: independență pentru procurori și teste cu poligraf pentru cei cu legături în Rusia

Zelenski a depus în Parlament un nou proiect de lege care garantează din nou independența pentru NABU și SAP, două dintre instituțiile-cheie ale luptei anticorupție din Ucraina.

„Un proiect de lege a fost pregătit pe baza principiilor de independență a agențiilor anticorupție. Acesta conține prevederi noi pentru protejarea împotriva influenței Federației Ruse, mai ales în cazurile în care sunt implicați anumiți reprezentanți ai NABU”, a explicat Zelenski.

I spoke with NABU Director Semen Kryvonos, SAPO Prosecutor Oleksandr Klymenko, Prosecutor General Ruslan Kravchenko, and Head of the Security Service of Ukraine Vasyl Maliuk. We discussed various challenges.



The anti-corruption infrastructure will work. Only without Russian… pic.twitter.com/GQwlIrzNmk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2025

Totodată, noua lege prevede testarea cu poligraf a tuturor angajaților instituțiilor anticorupție, dar și ai poliției și biroului de investigații, dacă aceștia au rude în Rusia sau provenite din Rusia. NABU a precizat că testele de acest fel erau deja în uz.

Reacția NABU și SAP: „Susținem noua inițiativă”

Atât NABU, cât și SAP, instituții care fuseseră vizate direct de legea controversată, au anunțat că susțin noul proiect de lege al președintelui. Aceste instituții au fost create la presiunea Uniunii Europene și a SUA, ca parte a angajamentelor Ucrainei pentru reforme și integrare europeană, anunță sursa citată.

Proiectul inițial fusese votat de legislativul ucrainean, dar mai mulți deputați recunosc acum că au comis o eroare. „Da, am votat această lege. A fost o decizie dificilă, luată sub presiune și cu informații limitate. Dar eficiența sistemului din ultimii ani a ridicat multe semne de întrebare”, a declarat Tamila Tasheva, membră a partidului de opoziție Holos.

„Acum este clar că procesul nu a fost coordonat. Proiectul de lege, în forma supusă votului, a provocat îngrijorare atât în societate, cât și în rândul partenerilor internaționali. Și acest lucru nu poate fi ignorat”, a adăugat ea.

Următoarea reuniune a parlamentului ucrainean este programată pentru joi, 31 iulie, când deputații vor dezbate și, cel mai probabil, vor vota proiectul de lege propus de președinte. Până atunci, protestatarii spun că nu vor renunța, până când independența instituțiilor anticorupție nu este garantată prin lege.

