Președintele Petr Pavel și-a exprimat „marea tristețe” și „furia neputincioasă față de pierderea total inutilă” de vieți omenești.

Premierul ceh Petr Fiala a anunțat că sâmbătă va fi o zi de doliu național, în care steagurile vor fi arborate în bernă pe toate clădirile publice din Cehia, iar la prânz va fi păstrat un minut de reculegere în memoria victimelor atacului armat.

„Suntem cu toții șocați de acest act îngrozitor. Este greu să găsești cuvintele pentru a exprima furia, pe de o parte, și, pe de altă parte, durerea și tristețea pe care întreaga noastră societate le simte în aceste zile înainte de Crăciun”, a transmis Petr Fiala.

Bărbatul înarmat, despre care poliția a spus că a fost „eliminat”, se crede că și-a ucis și tatăl și ar putea avea legătură și cu moartea altor două persoane, săptămâna trecută.

Incidentul a avut loc, joi, la Facultatea de Filosofie din cadrul Universității Caroline, situată în Piaţa Jan Palach, în apropiere de Podul Carol, în vechiul oraş, care atrage numeroşi turişti.

Bărbatul înarmat a deschis focul pe coridoarele și sălile de clasă ale clădirii, ucigând aparent la întâmplare, în timp ce profesorii și studenții au folosit mobilier pentru a se baricada în sălile de clase.

Imagini dramatice distribuite pe rețelele de socializare arată oameni sărind de la etaj, în timp ce pe fundal se aud împușcături.

