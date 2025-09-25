Marea surpriză a etapei cu numărul 10 a fost înfrângerea suferită de FCSB pe terenul lui FC Botoșani

Sezonul trecut, FC Botoșani a câștigat meciul de acasă cu FCSB cu 1-0, un meci care fusese reprogramat, amânat inițial în etapa a patra. De la acel meci, roș-albaștrii nu au mai pierdut un meci în campionatul pe care au și reușit să îl câștige. De această dată, FCSB venea la Botoșani cu o singură victorie în Superligă și avea nevoie mai mult ca oricând să demonstreze că a depășit perioadă slabă din startul sezonului.

Echipa pregătită de Leo Grozavu pare mai greu de învins ca niciodată, în special acasă, unde nici liderul Craiova nu a reușit să se impună. FCSB a deschis scorul prin Bîrligea, iar fanii campioanei au început să simtă din nou speranța unei victorii, dar bucuria nu a durat mult. Dumiter a egalat, iar apoi la rampă a ieșit chiar cel trimis în teren în locul marcatorului pentru gazde: Mykola Kovtalyuk.

