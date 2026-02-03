FC Botoșani vs Oțelul Galați 0-0, cu gazdele ajungând la un șir de șase meciuri fără vreun gol marcat, ultima victorie a lor în campionat datând de la finele lunii noiembrie! Au avut ocazii, repriza a doua a fost cu energie, dar fără de șansă. Ambele formații rămân în zona aglomerată de sub podium, dar au meciuri complicate joi: Botoșaniul merge la FCSB, iar Oțelul la liderul Craiova.

FCSB a bătut Csikszereda cu 1-0, dar scorul nu reflectă jocul dominat de campioni. Putea fi 2-0, chiar 3-0, dar și 1-1, pentru că tânărul portar de 18 ani Matei Popa a respins, pe finalul finalului, o minge perfect expediată lângă bară din lovitură liberă.

Universitatea Craiova se menține lider în Superliga după eșecul usturător, fără comentarii, cu 1-4, de la Constanța. Era un moment propice să se desprindă, după ce Rapid a pierdut și Dinamo nu a câștigat. Delicii și capricii, asta oferă oltenii și-n 2026!

Destinul partidei Rapid – U Cluj 0-2 s-a pecetluit după o oră de joc, total neașteptat, după ce gazdele păreau că au pus stăpânire pe meci. Ardelenii au înfipt cuțitul pe neatenții ale apărării vișinii, transformându-l pe portarul Aioanei, chiar la acest scor, într-un salvator de la o rușine și mai mare.

În FC Argeș – UTA 0-1 s-au dat lupte grele la mijlocul terenului. Site-ul Superliga.ro scrie că cei doi antrenori, Bogdan Andone și Adrian Mihalcea, și-au concentrat în acea zonă toate indicațiile tehnico-tactice. Iar din atâta tactică a ieșit doar încrâncenare și un gol imparabil care a anesteziat gazdele.

Meciul Unirea Slobozia vs AFC Hermannstadt 2-3 s-a „jucat”, practic, în prima repriză, când oaspeții au dat trei goluri după ce au fost conduși cu 1-0. Ialomițenii sunt într-o degringoladă căreia nu-i pot pune capăt, după un început de campionat incredibil. Sibiul speră, chiar dacă mai e foarte mult până departe.

Acest Dinamo – Petrolul 1-1 arată că fotbalul te pedepsește când te mulțumești cu puțin. Câinele care latră nu prea mușcă, iar lupii galbeni, șireți și norocoși, au profitat în ultimele secunde de gafa lui Epassy. Un duș rece pentru Dinamo, care a ratat fotoliul de lider pierzându-se în formula „dacă și cu parcă”.

Pentru Metaloglobus, seara înfrângerii din Gruia, 2-4 contra CFR Cluj, a făcut-o să viseze frumos, pe fondul unui joc la fel de frumos. E, vorba celor de la Superliga.ro, o formație care practică un fotbal onest și deschis. A fost condusă cu 1-0, a avut apoi 2-1, pentru ca apoi, pe final, să cedeze ca întotdeauna.

De azi, din nou se-aprinde focul, ce ține până joi într-a 25-a etapă. Apoi, de vineri, se reia balul până luni. Nu uitați: pentru detalii complete intrați pe Superliga.ro! Hai, România!

