Construit pe o suprafață de 35 de hectare, Transilvania Motor Ring se află între localitățile Cerghizel şi Cerghid.

Circuitul a fost inaugurat în cadrul unui eveniment organizat de Consiliul Județean Mureș și de Asociația Mureș Rally Team, notează Agerpres.ro.

Deși abia se inaugurează, cel mai mare circuit auto-moto din România este solicitat pentru a organiza în 2019 aproape 40 de competiții.

Multiplul campion Titi Aur a declarat că Transilvania Motor Ring este „o realizare extraordinară, un lucru care lipsea din România”, fiind singurul circuit adevărat.

„În multe ţări sunt circuite de acest fel, şi de asfalt şi de pământ. În România este practic primul circuit adevărat, cu toate condiţiile de motor-sport adevărat. Mai există şi alte locaţii, amintesc Adâncata şi circuitul pe care îl am eu, dar circuitul pe care îl am eu este doar pentru a face şcoală. Acesta este un circuit veritabil, un circuit care lipsea din peisajul automobilistic românesc şi cred că nu poate fi decât de bun augur că s-a făcut acest lucru. Eu am parcurs circuitul, este interesant, are şi diferenţe de nivel, lucru care îi dă o particularitate, este ceva special pentru România mai ales, este un circuit care, teoretic, ar trebui să facă multe lucruri bune în automobilismul sportiv. Dar nu în ultimă instanţă este un loc unde se pot ‘juca’, să îşi descarce adrenalina tinerii, care altfel gonesc pe şosele şi fac accidente. Au acum un loc unde să vină, într-un cadru organizat. Cred că acesta poate fi adevăratul mare câştig pentru societate, iar pentru cei cu adevărat pasionaţi de motor-sport nu este decât un loc pentru curse. Se pot organiza orice fel de curse de automobilism sportiv, cu variantele care există, curse de motociclism, dar se pot organiza tot felul de şcolarizări, teste cu maşini, team building”, a explicat Titi Aur.