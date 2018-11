Presa americană scrie că prolificul scriitor şi scenarist a murit din cauza unei pneumonii.

Goldman și-a transpus multe dintre romane în scenarii de film care au fost apoi ecranizate. Printre acestea se numără romane precum „Magic', „The Princess Bride' şi „Marathon Man'. Între cărţile sale s-au remarcat „Adventures in the Screen Trade' şi „Hype and Glory'.

A semnat peste 30 de scenarii şi a fost colaborator necreditat al unora ca „Indecent Proposal', „The Right Stuff' şi „Good Will Hunting', dar şi „The Last Action Hero', cu Arnold Schwarzenegger.

Goldman a avut o strânsă legătură profesională cu Robert Redford, astfel că a fost desemnat să adapteze „All the Presidents Men', bazat pe investigaţia Watergate făcută de Carl Bernstein şi Bob Woodward, în 1976. Filmul a câştigat patru Oscaruri.

William Goldman a fost căsătorit cu fotografa Ilene Jones din 1961 până în 1991, când au divorţat. A avut două fiice, Jenny şi Susanna.

