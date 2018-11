Adina Buzatu, atacată de hackeri. Ce a trebuit să facă pentru a-și recupera datele pierdute

Adina Buzatu a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat. Ea a apelat la o firmă specializată pentru a-și recupera datele pierdute.

„N-am putut să dorm foarte bine azi-noapte și m-am trezit foarte devreme și când am intrat pe Instagram am văzut că nu mai am conturile. Dar nu știu ce mă fac cu Trends by Adina Buzatu.

Am vorbit și cu băiatul care i-a recuperat contul lui Carmen Brumă și numai legal poți s-o faci cu Instagramul. Și dacă o să ceară ei (n.r. hackerii) răscumpărare, e riscul foarte mare. Dar n-aș face-o din principiu. În primul rând, dacă faci chestia asta și le dai bani… a doua zi ți-l hăckuiesc din nou dacă vor. În al doilea rând trebuie văzut cu cei de la Instagram, oricât de greu ar fi. Eu le-am scris deja mesaj celor de la Instagram, m-au pus să trimit poză cu mine. Mi-au trimis ei un număr și cu numărul respectiv, dar și cu numele contului să facă ei verificări”, a povesti Adina Buzatu, potrivit cancan.ro.

