„Mădălina a fost scoasă din avionul de Olanda pe o minciună! Nici acum, după trei ani, Spitalul de Urgență Floreasca nu ne dă dosarul medical al fetei mele moarte după ce n-a mai fost transportată deloc!”

Elena Strugaru, mama Mădălinei, fata de 29 de ani, care a murit în Spitalul Floreasca

Investigație de Mirela Neag, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

16 familii ai căror copii și părinți, frați și surori au murit după incendiul de la „Colectiv” au depus în vara lui 2018 o plângere penală, cerând inculparea șefilor din Sănătate, a managerilor de spital și a tuturor celor care le-au ascuns adevărul și au micșorat, spun ei, șansele de viață ale pacienților.

Sunt vizați de plângere ministrul Bănicioiu, secretarul de stat Arafat și alți responsabili, unii nominalizați de părinți, alții doar sugerați.

Părinții celor morți s-au temut că plângerea le va fi clasată

„Am făcut-o pentru cei dispăruți, dar și pentru cei vii, pentru oamenii care se află în situații asemănătoare”, spune Narcis Hogea, unul dintre inițiatori.

Ca orice plângere penală, documentul se cercetează preliminar și e responsabilitatea procurorilor cât credit îi dau și cât consideră de relevante faptele reflectate în el pentru dezvăluirea unor eventuale încălcări ale legii.

Cu procesul „Colectiv” târându-se prin cabinetele procurorilor și în instanță de trei ani, familiile nu și-au pus prea mari speranțe.

Au anticipat o clasare rapidă.

Dar azi sunt surprinși, chiar dacă asta înseamnă un cost neașteptat al propriei sănătăți.

Medici de la ATI și de la chirurgie plastică au depus deja mărturie

Dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Procurorul m-a audiat aproape trei ore, a avut răbdare, a întrebat ce am făcut, ce am scris în foile de observație ale bolnavilor”, povestește unul dintre medicii deja audiați.

Cu un ritm de două ori pe săptămână, au fost și vor fi chemați, ca martori, mulți dintre doctori, povestesc, pentru Libertatea, cei audiați și cei citați.

Procurorii au stat de vorbă, în primul rând, cu medicii ATI, specialitate care a fost în prima linie a salvării bolnavilor.

De asemenea, au fost chemați și medici de chirurgie plastică și reparatorie, cei care au făcut grefele care să înlocuiască pielea arsă.

„Banca națională de piele era aproape goală, nu aveam nici piele artificială!”

„Nici măcar piele pentru grefe nu exista, dar ministerul spunea că avem de toate!”, au mărturisit doctorii procurorilor.

Unele dintre audierile de martori au durat și patru ore.

„Banca de piele națională era aproape goală, nu exista nici piele artificială”, au aflat procurorii.

Audiat a fost și Emanuel Albu, chirurg plastician la Spitalul Universitar.

Albu a scris încă de la prima vizită de dimineață la bolnavi, în prima zi după „Colectiv”, că bolnavii trebuie transferați, pentru că spitalul său nu le poate face tratamentul necesar.

Au mai trecut 8 zile până la primul transport al marilor arși în străinătate!

„Emanuel Albu urma să ajungă șeful Secției de chirurgie plastică și reparatorie. Nu a mai ajuns. Ghiciți de ce?!”, spune medicul Marius Uscatu despre colegul său care a contrazis, în scris și punându-și parafa, versiunea oficială a lui avem-de-toate.

Tatăl lui Hogea a făcut un accident vascular cerebral

Unele dintre audieri au adus o emoție extrem de puternică.

„A fost pentru prima oară când am reușit să vorbesc cu un reprezentant al statului, cu cineva care are putere și de la care sperăm să o folosească pentru a afla adevărul”, spune Narcis Hogea, părintele lui Alexandru, tânărul de 19 ani mort la Viena.

„Procurorul m-a ascultat 4 ore. Am retrăit, practic, ce a fost atunci și asta m-a pus într-o situație grea, emoțional vorbind. La câteva zile după aceea, am făcut un accident vascular cerebral ischemic, mi-a paralizat partea dreaptă, acum mi-am revenit! Nu e un reproș, dimpotrivă, sperăm ca Parchetul să-și ducă munca până la capăt”, povestește Hogea.

Cine a fost urcat în primul avion

Unul dintre cazurile puțin cunoscute până azi este cel al primului avion, spre Rotterdam, pe 7 noiembrie, la 3:30 dimineața.

Libertatea a reconstituit componența acestui avion în care gravitatea cazurilor a fost înfiorătoare.

A fost cu adevărat un avion al urgențelor, cu excepția ziaristului Cătălin Grădinariu, trimis pentru „tratament și kinetoterapie”.

Conform anunțului inițial al lui Raed Arafat, cu cel dintâi zbor salvator urmau să decoleze 9 răniți. În ciuda promisiunilor inițiale, statul român nu a fost deloc transparent cu criteriile selecției pacienților.

Pe lista primită de Spitalul Universitar de la Raed Arafat pe 6 noiembrie, ora 15:53, sunt însă 10 pacienți ce urmau să fie transferați în Olanda:

Silviu Ciocanelli – 20 de ani – Spitalul Militar

Cosmin Alexandru Pătlăgeanu – 33 de ani – Spitalul Militar

Mariana Oprea –28 de ani – intubată – Spitalul Militar

Mădălina Strugaru – 29 de ani – intubată – Spitalul Floreasca

Oana Rotariu – 27 de ani – intubată – Spitalul Floreasca

Ciprian Caloian – 26 de ani – intubat – Spitalul Floreasca

Andrei Găluț – 31 de ani – intubat – Spitalul Elias

Cătălin Grădinaru – 39 de ani – Spitalul Universitar

Tullia Ciotolla – 20 de ani – intubată – Spitalul „Agripa Ionescu”

Florin Popescu – 35 de ani – intubat – Spitalul „Agripa Ionescu”

Mădălina Strugaru, fata „într-o situație medicală fericită” care n-a mai plecat în Olanda

În adresa trimisă de Raed Arafat era menționat faptul că „la transport nu vor participa pacienții Alex Pascu (familia nu este de acord cu transferul) și Ciprian Caloian (medicii evaluatori au decis că transportul nu este posibil)”.

În legătură cu Alex Pascu, așa s-a întâmplat, el n-a mers, și decizia a aparținut familiei, conform declarațiilor făcute de Ana Pascu ziarului.

Cătălin Caloian s-a aflat în avionul de Olanda, ajungând la Spitalul Martini din Groningen, deși pe listă fusese repartizat la Spitalul Maasstad din Rotterdam.

Din cei 10 de pe listă, au fost duși la aeroport doar 8, și nu 9.

Mariana Oprea (Tedy) a fost transferată în aceeași zi, dar noaptea, la AKH Viena, la fel ca Alex Hogea.

Iar Mădălina Strugaru nu a mai fost transferată deloc. Nici atunci, nici altădată. Și a murit.

Părinții ei nu știu nici acum de ce.

După trei ani, Spitalul de Urgență Floreasca nici măcar nu a dat familiei dosarul medical!

„Spitalul nu a fost de acord cu transferul în străinătate”

„Mădălina nu a fost un caz grav, ca ceilalți. Ne-au spus ca suntem un caz mai fericit, că avea arsuri pe 20-25% din suprafața corpului. Când a fost internată, am stat cu ea și am vorbit ore întregi, mi-a povestit tot ce s-a întâmplat în club. Până dimineața am vorbit”, povestește Elena Strugaru, mama Mădălinei.

Dar starea de sănătate s-a agravat, iar fericirea și-a deschis ușa aceea subțire, de hârtie, către îngrijorare.

„Au dus-o la etajul 3 și eu am verificat-o să văd unde e arsă. Mâinile erau afectate și un pic la decolteu. Părul era doar afumat. Din prima zi am optat pentru transferul în străinătate, chiar am semnat hârtii în acest sens”.

„Le-am cerut să ne spună ce trebuie să facem, câți bani ne trebuie ca s-o ducem pe Mădălina la tratament afară. Dar nu au fost de acord” – Elena Strugaru

„Ne-au mințit!”

„Zilele următoare am aflat că a fost intubată. Pe 6 noiembrie, dimineața, pe la 10-11, ne-au spus că o să fie transferată în Olanda și am fost de acord pe loc. Seara, pe la ora 21:30, când eram acasă și pregăteam bagajele, m-a sunat soțul, care era la spital, că Mădălina nu mai pleacă din cauză că ar fi făcut scaun cu melenă, adică cu sânge”, își amintește mama.

Ea continuă: „Dimineața au venit medici de la gastroenterologie și de la secția doctorului Beuran și după ce i-au făcut analize au zis că nu are nicio hemoragie la organele interne. Am știut de la început că a fost o minciună! În aceeași zi a venit la noi doctorița de la ATI, doamna Pavelescu, și ne-a spus că, dacă vrem să o transferăm, acum e momentul. Că dacă putem, să intervenim la Ministerul Sănătății”.

„Iar duminică, când au venit medicii din Germania, le-au zis medicilor români că trebuie curățate asurile de pe mâini ca să prindă grefele. Era deja infectată. Pe 12 noiembrie a murit. I-au cedat organele”.

„Prietenul ei, Andrei Găluț, care a fost un caz mult mai grav, a plecat în Olanda și acum trăiește. Dacă Mădălina pleca, acum o aveam lângă noi. Ar fi avut cicatrici precum celelalte fete, dar ar fi trăit. A fost omorâtă de mizeria din spital, de bacteriile intraspitalicești, de refuzul medicilor, deși aceștia știau la ce pericol e expusă și totuși s-au opus plecării”, spune mama ei.

„Poate îi vedem că se întorc de acolo căsătoriți”

O altă familie își amintește de cazul Mihaelei.

Maria Apostol, mama Adrianei Apostol, internată la Spitalul Elias și care a ajuns în Belgia, tresare amintindu-și o replică.

Destinul a croșetat propriile fire amare între aceste familii.

„Pentru avionul Belgia și-a dat acordul și tatăl lui Andrei Găluț, iar după câteva ore a fost anunțat că fiul său o să fie transferat la aceeași oră, dar în Olanda. A primit vestea bine pentru că știa că prietena lui Andrei, Mădălina Strugaru, care se afla internată la Spitalul Floreasca, fusese și ea aleasă pentru Olanda. Nu o să uit niciodată cum a spus fericit: «Dumnezeu vrea ca acești doi tineri să plece împreună să se vindece în Olanda. Poate îi vedem că se întorc de acolo căsătoriți!»”, spune Maria Apostol.

„Mădălina a fost omorâtă de infecții și de refuz”

Familia Mădălinei, fata care n-a mai plecat, nu a oprit lupta.

„Și acum ne chinuim să intrăm în posesia dosarului medical, să vedem ce s-a întâmplat. Asteptăm decizia instanței. Să se investigheze de ce nu a fost transferată în Olanda și cine a trebuit să plece în locul ei”, spune Elena, mama ei.

Acest caz este și el la Parchetul General, după ce sistemul medical și cel de urgență românesc n-au dat victimelor niciun răspuns. Nici măcar cronica medicală seacă și greu de interpretat pentru noi, muritorii, a zilelor de ultimă suferință ale Mădălinei Strugaru.

