Acum, Adriana Bahmuțeanu zâmbește mai des. Este o mamă împlinită, însă foarte ocupată. Ea reușește cu brio să facă o diferență între viața profesională și cea personală.

„Îmi cresc copiii asta fac. Sunt bine copiii, încă mai avem de lucrat la anumite lucruri. Am avut vreo 70 de procese pe care le-am încheiat anul acesta. Am avut o perioadă în care era ziua și procesul, emisiunea, copiii. Din păcate, tatăl copiilor mei nu vorbește cu mine nici despre copii. Consider că două persoane care se despart trebuie să rămână în relații amiabile pentru a discuta despre educația copiilor. O să mă apuc să țin seminarii despre cum să depășești un divorț toxic. Mai avem câteva momente de depășit. Mergem la IML pentru o expertiză psihologică, la cererea instanței. Sunt life coach, am licență, m-am apucat de psihologie. Într-o bună zi, după ce o perioadă am jelit, am văzut că e soare pe cer și totul e minunat și merită să îmi trăiesc viața. Îmi lipsește partea profesională, acum lucrez la 10% din capacitate, dar acum această pauză îmi face bine”, a declarat Adriana Bahmuțeanu la Antena Stars.

Referitor la capitolul dragoste, Bahmuțeanu a vorbit și despre bărbatul care o împlinește, însă arată că nu se vede mireasă din nou.

„Am o relație, e foarte bine. E un parteneriat, un bun prieten și un tovarăș de călătorie. Comunicăm foarte frumos și are un suflet bun. Nu cred în planurile de viitor, nu cred în certificatele de căsătorie. Până nu cred că acea persoană este partenerul cu care vreau să îmbătrânesc, pentru că mai sunt câteva semne de întrebare, nu mă grăbesc”, a precizat vedeta.

