În săptămâna difuzării, Andreea și Gabi au mers împreună la bonfire-ul din București. 'În momentul acesta suntem împreună. Cred că ținem unul la altul. Ne-am făcut reproșuri, într-adevăr, au fost discuții. Am discutat pe un site de socializare. Eu am abordat-o. Mi-a părut rău pentru felul în care am vorbit acolo, vizavi de ea', a spus Gabi, la șase luni de la terminarea filmărilor.

La un an de la terminarea filmărilor, Andreea și Gabi au ales să-și spună 'adio'. A trecut aproape un an de la terminarea filmărilor și fac acest filmuleț ca să vă spun cum arată viața mea acum. În momentul de față, eu și Gabi nu mai formăm un cuplu. Alături de mine este doar familia mea și cățelul meu (…) Nu regret nimic în afara jignirilor aduse fostului meu partener', a transmis Andreea prin intermediul unui video.

'Eu sunt bine, viața mea a urmat același curs, nu s-a schimbat nimic extraordinar. Singura diferență majoră este că eu și Andreea nu mai formăm un cuplu. Cred că la un moment dat ne-am iubit. Eu în continuare țin la ea. Sper să rămânem prieten. Îmi cer scuze pentru jignirile mele asupra ei', a spus și Gabi, în materialul video trimis de el.

Așa cum și-au promis încă înainte de plecarea din Thailanda, Bogdan și Maria Ilioiu au ieșit într-adevăr în România și au stat de vorbă la o cafea, chiar dacă bărbatul urma să se însoare cu Hannelore. După încheierea emisiunii, de duminică seara, 9 decembrie, ispita a venit cu o surpriză de proporții pentru cei care i-au urmărit pe întreg sezonul.

Citește și

VIDEO / Interviu cu Pavel Popescu, tânărul care a ajutat din Norvegia victimele de la Colectiv. A lăsat Țara Fiordurilor pentru politica din România