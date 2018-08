Într-o limbă română impecabilă, emisarul Reginei Elisabeta și-a prezentat prioritățile mandatului de patru ani.

Este la a doua misiune în România, prima fiind în perioada regimului comunist, când a deținut calitatea de secretar politic.

El le-a spus jurnaliștilor că a găsit o țară total schimbată în bine, evitând să comenteze problemele de politică internă.

La finalul discursului, ambasadorul Regatului Unit le-a arătat jurnaliștilor un certificat de adopție a unui urs din rezervația de la Zărnești. L-a botezat Hansel.

Chiar dacă a mai fost în România acum 35 de ani, Andrew James Noble s-a apucat în ianuarie de învățat limba română la un nivel avansat. A fost și trei săptămâni la Iași, unde a urmat cursuri intensive.

„Am avut o bună profesoară româncă. Am început la Londra, la Centrul Limbilor Străine, din Ministerul de Externe. Am avut prilejul să petrec și trei săptămâni la Iași, la o școală de limbă ieșeană minunată. Acolo am avut chiar trei profesoare minunate. Am învățat limba română și de tânăr. Aveam 23 de ani când am sosit ca cel mai tânăr angajat din Ambasada britanică de la București. Limbile pe care le înveți când ești tânăr se păstrează mai bine”, a explicat ambasadorul.