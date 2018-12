Discutând despre relațiile de cuplu, Carmen Șerban mărturisește că a ajuns să nu mai creadă în căsnicie. 'Eu sunt sceptică în ziua de azi în privința căsătoriei. Prefer să rămân așa, că mi-e foarte bine. La modul că, dacă sunt într-o relație și sunt bine, țin de ea. Dacă greșește o dată, nu renunț, trec peste. Dacă greșește de două ori deja îi dau un avertisment serios. Dar dacă greșește de cinci, șase ori, deja nu mai are rost să continuăm. Nu am de ce să trăiesc conștient într-o stare de nefericire', declară Carmen Șerban în cadrul emisiunii 'Refresh by Oana Turcu', de la Antena Stars.

Declarația vedetei vine după ce la începutul acestui ani a declarat că vrea să se mărite. Carmen Șerban se concentrează pe carieră, însă își dorește o familie cât mai curând. În luna ianuarie, cântăreața spunea că nu a primit inelul de logodnă, dar vrea să se căsătorească anul acesta.

Citește și

Cine este atacatorul din Strasbourg. Un localnic de 29 de ani, cunoscut de autorități pentru infracțiuni care nu au legătură cu terorismul