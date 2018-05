Câștigătoarea Eurovision 2018 a stârnit controverse cu o afirmație

Câştigătoarea Eurovision 2018 a stârnit controverse cu o afirmaţie făcută la finalul concursului muzical. “Data viitoare la Ierusalim”, a afirmat aceasta. Mulţi spectatori şi-au arătat nemulţumirea pe reţelele de socializare faţă de faptul că nu s-a referit la capitala israeliană recunoscută la nivel internaţional – Tel Aviv.

Netta Barzilai a reuşit să ducă trofeul Eurovision în Israel, după ce a câştigat concursul muzical cu melodia “Toy”. Tânăra în vârstă de 25 de ani a fost considerată favorita concursului, deși melodia ei nu e tocmai pe placul câştigătorului de anul trecut.

La final, tânăra a stârnit controverse cu o frază pe care a spus-o în discursul de mulțumire.

“Sunt atât de fericită. Vă mulţumesc că aţi ales diferit, că acceptaţi diferenţele dintre noi, sărbătorim diversitatea. Îmi iubesc ţara”, data viitoare la Jerusalem!”, a spus Netta Barzilai, iar comentariile au apărut imediat pe reţelele de socializare.

Unii oameni au considerat că interpreta a trădat mesajul de acceptare şi diversitate, declaraţia ei fiind una politică, ba chiar una de propagandă israeliană. “Cum poate Eurovision să sărbătorească diversitatea şi incluziunea atunci când palestinienii sunt împuşcaţi în cap? Eurovisionul este pe cale să devină foarte urât”, a scris un utilizator Twitter.

Netta made it clear her music is for Israel’s propaganda. And she declared 2019 to be in Jerusalem. How can @Eurovision celebrate diversity and inclusion when steps away Palestinians are getting shot in the head? #Eurovision is about to get very ugly.

