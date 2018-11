Lupta dintre taximetriștii români și Uber s-a mutat la Timișoara. 22 de firme de taxi sau taximetriști cu PFA, precum și o asociație au acționat în instanță Uber, la Tribunalul Timiș. Demersul este unul similar unui litigiu pe care taximetriștii din Cluj-Napoca l-au inițiat împotriva companiei americane. Acolo, Asociația de Monitorizare Taxi Transilvania a dat în judecată Uber pe motiv de concurență neloială. În primă instanță, reprezentanții taximetriștilor au avut câștig de cauză.

Asociația Banat Taxi, Escort Regal SRL, Favorit Pro Drive SRL, Lucky Taxi SRL, Tudor SRL, Vest Bimbo SRL, Proger SRL, Bussy Real Sprint SRL sunt doar câteva dintre firmele care cheamă în judecată Uber. Reprezentanții asociației susțin că Primăria Timișoara e obligată prin contractul semnat cu fiecare operator în parte să protejeze, de concurența neloială, persoanele fizice sau juridice care practică taximetria.

Mai mult decât atât, taximetriștii din Timișoara au fost chemați să-și ceară drepturile în stradă.

„Datorită faptului că, de mai bine de un an, Asociația Banat Taxi împreună cu toate asociațiile din domeniul taximetriei, dar și cu dispecerele din Timișoara, am făcut nenumărate adrese către instituțiile statului care nu binevoiesc nici măcar să ne răspundă, având în vedere că ne este amenințat locul de muncă, având în vedere că se încalcă flagrant legea, am hotărât ca, începând cu data de 14 noiembrie, de la ora 10 la 13.00, și continuând până în 16 noiembrie, să protestăm. Să ne spunem drepturile în stradă în fața instituțiilor, prin încetarea muncii în semn de protest”, transmite Asociația Banat Taxi.

De menționat că Asociația Banat Taxi a fost constituită în iulie 2018, conform profit.ro.

Taximetriștii sunt chemați la protest în fața Primăriei Timișoara în 14 noiembrie, în fața Prefecturii Timiș în 15 noiembrie și din nou în fața Primăriei Timișoara în 16 noiembrie, între orele 10.00-13.00.