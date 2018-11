„Am o prietenă care mă stresează să mă căsătoresc. N-am fost neapărat împotriva căsătoriei, dar cred că nici n-am întâlnit persoana. Am profesia de a fi părinte. Cred că nu toată lumea e făcută pentru asta. Ideal ar fi să te căsătorești cu cel mai bun prieten. În primul rând, familia mea a fost foarte deschisă. Nu au pus presiune pe noi când venea vorba despre viața privată”, a povestit Catinca Roman, la Răi Da’ Buni.

„La vremea respectivă, faptul că am făcut un copil necăsătorită a fost privit într-un mod dubios. Am avut comentarii și din partea celor apropiați. Acum e altceva, e cool să fii părinte singur. Am fost cerută în căsătorie, dar nici nu mi-a trecut prin cap”, a mai spus Catinca Roman.

Catinca Roman este mama unei fete Calina, care este o tânără foarte frumoasă și care atrage imediat atenția. În ultima vreme, despre Calina s-a spus că ar fi mult prea slabă. Pentru a pune capăt discuțiilor pe această temă, Catinca Roman a explicat că fiica sa nu are absolut nimic și că așa este constituția ei.

