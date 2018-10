Doi soţi din satul Toaca, comuna Hodac, au ajuns, luni, la spital cu răni grave, după ce au fost atacaţi de un urs care a intrat în curtea lor, în timpul zilei.

Vecinii susţin că ursul a intrat în curtea victimelor și a atacat-o pe femeie, iar soţul ei, care repara maşina, i-a sărit în ajutor. Alertaţi de strigătele celor doi, vecinii le-au sărit în ajutor şi au reuşit să alunge ursul, apoi au chemat ambulanţa pentru acordarea îngrijirilor medicale, relatează Agerpres.

Primarul comunei, Ioan Fărcaş, susţine că nu este prima dată când urşii coboară în satul Toaca şi că a sesizat autorităţile competent în acest domeniu. Ursul a pătruns în gospodărie cu puţin timp înainte ca elevii şi preşcolarii să se întoarcă spre casă, a menționat edilul.

„În ultima perioadă am primit 6 sesizări că au atacat urşii în gospodării, dar până acum nu am avut un atac la om. Am anunţat autorităţile, facem documentele ca să vedem ce este de făcut. Este păcat că s-a întâmplat la ora la care aveam copii la grădiniţă şi la şcoală”, a spus Ioan Fărcaş.