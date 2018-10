Îndrăgita solistă a renunțat la negru în favoarea unei nuanțe mai calde. Specialistul a realizat un balayage soft, cu reflexii calde de caramel și cappuccino, iar rezultatul este spectaculos.

Pentru Ellie am ales un balayage soft. Diferența dintre bază și lungimi este naturală. Am ales reflexii calde de caramel și cappuccino pentru că se potrivesc perfect cu trăsăturile ei. Din punctul de vedere al tunsorii, nu am vrut să iau mult din lungime, însă i-am oferit textură și lejeritate coafurii', a declarat Adrian Perjovschi.

Noua tunsoare îi oferă artistei un look fresh, tocmai potrivit pentru viitoarele sale apariții publice pe care le va avea odată cu lansarea noii sale piese. Solista recunoaște că simțea nevoia să renunțe la nuanța de negru de până acum, în favoarea uneia mai calde, dar fără a trece la extrem și a dăuna sănătății podoabei capilare.

Avem de ceva timp gândul de a apela la o schimbare de look, dar fără a merge la extrem așa cum am făcut în trecut, în sensul să îmi decolorez prea mult părul. Ar fi dăunat cu siguranță sănătății acestuia. Am apelat însă la Adrian Perjovschi pentru a găsi o soluție sigură, care să se și potrivească stilului meu și să mă avantajeze. Am mare încredere în el. Îmi place extrem de mult rezultatul! Este super fresh și mă reprezintă', declară Ellie White.

