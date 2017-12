Iubita lui Mr. Pink este și femeie de casă, nu doar… vedetă. Monica Gabor și-a făcut singură curățenia de sărbători, în imensa vilă în care locuiește.

Monica Gabor trăiește visul american, de aproximativ patru ani, de când a părăsit țara natală, pentru un trai mai bun peste hotare.

Norocul i-a surâs destul de repede. Asta și pentru că a dat de un iubit milionar, care i-a pus la dispoziție tot luxul în care trăiește. Românca se plimbă în mașini de lux, participă la petreceri exclusiviste și locuiește într-o vilă imensă, în Malibu, lângă Los Angeles. Proprietatea îi aparține lui Mr. Pink, care în urmă cu niciun an, dădea patru milioane de dolari pentru ca Moni să se bucure acum de luxul ce o înconjoară.

Vilă cu cinci camere, un living uriaș și apartament pentru oaspeți

Vila este impresionantă. Aceasta are pe lângă o curte imensă, cu un living uriaș și alte cinci camere, un apartament pentru oaspeți, șeminee, bar, pereți din sticla, o sală pentru saună și spa.. Monica Gabor și-a făcut deja, singură, curățenia de iarnă, fără a apela la vreun ajutor. Românca nu și-a angajat vreo menajeră, asta și pentru că nu și-a dorit prezența unei alte persoane străine, în casă.

Refuză să fie însoțită și de șofer

Până să se mute să locuiască sub același acoperiș cu Mr. Pink, Moni plătea prin intermediul firmei iubitului său, o chirie lunară de 14.000 de dolari. Ea locuia într-un apartament din Century City, unul dintre cele mai selecte cartiere din Los Angeles. Și acesta avea peste 200 de metri pătraţi. Era dotat de asemenea cu seif, mobilă foarte scumpă, canapele din piele, plasme ultima generaţie, dar şi cu camere de luat vederi sau maşină de spălat vase şi alte electocasnice ultramoderne şi sofisticate. În prezent, în garajul lui Moni se află numai maşini de lux şi este neîncăpător pentru toate limuzinele pe care le are chinezul. În plus, Moni are permanent la dispoziţie şi un şofer, la care însă aceasta apelează foarte rar, întrucât preferă să conducă singură.

