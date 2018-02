EXCLUSIV/Noul deputat din Costa Rica, Dragoș Dolănescu, a fost prea obosit ca să sărbătorească victoria .”M-a trezit soția cu un sărut!”

Fiul cel mic al regretatului artist, Ion Dolănescu, a fost ales deputat în Parlamentul din Costa Rica. Dragoș Dolănescu a fost prea obosit să se bucure de rezultat, motiv pentru care a preferat să se odihnească acasă, alături de familie.

Dragoș Dolănescu, fiul cel mic al lui Ion Dolănescu, și-a văzut visul cu ochii.

Acesta a reușit să câștige un mandat de deputat în Parlamentul din Costa Rica, iar următorul obiectiv îl constituie alegerile prezidențiale de peste patru ani. ”În primul rând, sper ca tatăl meu să fie mândru din Cer. Sunt foarte mulțumit pentru sutele de mii de persoane care ne-au votat și au avut încredere în idealurile noastre. Este prima oară când am candidat. Am început cu dreptul, chiar dacă nu am câștigat și la președinte. Am făcut un partid nu doar pentru alegerile din 2016. Și am fost pe 6 din 67 de partide politice. Suntem un partid nou, nu avem bani, au muncit peste 15.000 de persoane gratis”, a mărturisit acesta pentru Libertatea.

Dragoș Dolănescu a fost prea obosit să sărbătorească rezultatul obținut. Motiv pentru care, în locul vreunei petreceri, acesta a preferat să meargă acasă, alături de familie. ”Nu am sărbătorit. Am fost așa de obosit. De luni de zile muncesc non stop. Plecam la 6 și mă întorceam după miezul nopții. De multe ori nici nu mâncam. După alegeri, m-am culcat la 9 seara. Iar la 7 dimineața m-a trezit soția. M-a sărutat și mi-a zis …să trăiți, domnul deputat!”, a mai spus Dragoș Dolănescu.

Investește muncă, nu și moștenirea tatălui

Dragoș nu a ascuns faptul că până și steagurile românești, care au fluturat în Costa Rica, au fost finanțate din banii celor implicați, nu din alte resurse. Deși în politică este nevoie de fonduri mari, fiul cel mic al lui Ion Dolănescu nu intenționează să se folosească pentru aceasta de moștenirea lăsată de tatăl său. ”Investesc munca, nu și ce mi-a lăsat tata. Tricolorul românesc a fost peste tot în Costa Rica”, a mai spus acesta.

A militat împotriva căsătoriei între persoanele de același sex

Proaspătul deputat a vorbit și despre ceeea ce a susținut în această campanie. ”Am promovat conceptul de familie. În Costa Rica s-a instaurat legalizarea căsniciei între oameni de același sex. Noi am fost împotrivă. Noi suntem cu doctrina socială a bisericii catolice, în favoarea căsniciei. Suntem împotriva avorturilor, împotriva drogurilor. Aici vor să le legalizeze, în special marjuana. Noi suntem conservatori”, a adăugat Dragoș Dolănescu.

CITEȘTE ȘI:

EXCLUSIV/Simona Halep, la un pas să dea cu piciorul unei sponsorizări de 2 milioane $! Ofertată de o companie americană