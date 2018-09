„Gala Zetta – Ajută-ne să ajutăm!”, o campanie susținută de Andreea Marin și inițiată de medicul Dragoș Zamfirescu pentru 50 de operații gratuite în România

Andreea Marin dă startul unei campanii de anvergură care are în prim plan sănătatea. "Gala Zetta - Ajută-ne sa ajutăm!" este o premieră în România și are ca scop strângerea de bani pentru consumabilele care se vor folosi la 50 de operații gratuite, pentru cazuri grele (arsuri, accidente grave, malformații copii și maturi, membre amputate etc) care se vor face aici, în România.

“Sunt fericită: oamenii buni pun umăr lângă umăr. Și mă simt onorată să le fiu alături, în seara de 19 septembrie, ca gazdă a unei Gale speciale și a lansării unei campanii cu adevărat valoroase”, spune Andreea Marin.

Echipa medicală ce va opera gratuit este formată din 10 medici care au făcut și continuă să facă minuni pentru oamenii aflați în suferință.