Acțiunile Google ar încălca astfel GDPR, regulamentul privind protejarea vieții private.

Cele șapte state sunt Olanda, Polonia, Cehia, Grecia, Norvegia, Slovenia și Suedia.

Mai exact, o serie de organizații care militează pentru protecția consumatorilor au făcut plângeri către autoritățile de protecție a datelor, cerându-le să ia măsuri.

Care este problema

European Consumer Organisation (BEUC), o organizație care funcționează la nivel european, afirmă că Google folosește o serie de metode pentru a încuraja utilizatorii să pornească setătile privind 'istoricul locației' și 'activitatea pe aplicație și web', care sunt integrate în serviciile Google.

Mai exact, dacă ai telefon Android, Google știe oriunde te duci, indiferent dacă nu ai activat GPS-ul din setările telefonului. La fel și în cazul dispozitvelor iOS, fie că vorbim de iPhone, iPad sau iPod Touch, dacă ai cumva instalat pe ele aplicații precum Gmail, YouTube, Chrome sau Google Search.

BEUC afirmă că utilizatorii nu știu ce se întâmplă cu datele lor personale în cazul în care activează aceste setări.

Or, aceste practici sunt ilegale după intrarea în vigoare a GDPR în acest an. Chiar dacă Google are acceptul utilizatorilor, acesta nu este considerat consimțământ obținut legal.

Google riscă amenzi de până la 4% din cifra de afaceri din cauza acestor practici.

Google are un proces similar în SUA.

Ce spune Google

Rugat să comenteze, un purtător de cuvânt al Google, a spus că serviciile de localizare sunt inițial închise, iar utilizatorii le pot porni sau închide oricând.

'Dacă sunt pornite, ajută la îmbunătățirea unor servicii precum prezicerea traficului sau mersul cu transportul public', spune acesta.

'Dacă pui pauză (colectării datelor), noi spunem clar că – în funcție de setările individuale ale telefonului propriu și ale aplicațiilor – noi am putea să mai colectăm și să folosim date de localizare pentru a îmbunătăți experiența dumnevoastră Google', a mai arătat acesta.

Serviciile Google sunt atât de multe și folosite atât de mult în lume încât reprezintă 40% din traficul global pe internet.

De ce are nevoie Google de datele tale de localizare

Google are nevoie de datele de localizare ale utilizatorilor pentru a le prezenta reclame mai relevante. Mai exact, dacă un utilizator este din România, dar primește pe telefon reclame din Nigeria este mai puțin probabil să dea clic pe acesta pentru a vedea oferta. În contrapartită, este mai probabil să dea clic pe o reclamă cu o ofertă a unui retailer din zona persoanei.

Google operează extrem de multe servicii online, fiind cea mai mare companie de profil din lume. Google deține cel mai mare motor de căutare, astfel că știe ce cauți pe internet și deci îți poate prezenta reclame similare cu produsele la care te uiți.

Scandalurile Gmail și Safari

De asemenea, Google deține Gmail, astfel că scanează emailurile pe care oricine le primește. Google a fost implicată într-un scandal din această cauză acum mai mulți ani, iar Microsoft a realizat reclame care ironizau Gmail.

În fine, din același Google a admis în urmă cu mai mulți ani că spiona utilizatorii browserului Safari de pe dispozitivele Apple, chiar dacă aceștia aveau setări prin care își exprimau dorința de a nu fi spionați.

Recent, Google a anunțat că va închide rețeaua socială Google Plus, după ce s-a aflat că datele a câteva sute de mii de utilizatori au fost accesate ilegal dintr-o eroare de soft.

Amenzi pentru abuz de poziție dominantă

Google a primit de curând o amendă de 4,3 miliarde de euro de la Comisia Europeană într-un caz de abuz de poziție dominantă în privința sistemului de operare Android și o alta de 2,4 miliarde de euro în 2017 în privința favorizării propriilor servicii în căutările motorului său de căutare.