Paguba produsă proprietarului livezii de nuci, pomi aflaţi în al şaptelea an de rod, se ridică la 23.000 de lei. Cei 70 de nuci reprezentau peste jumătate din numărul pomilor din livada lui Gheorghe Grama.

„Un bărbat de 43 de ani a sesizat că în noaptea de 10 spre 11 noiembrie au fost tăiaţi mai mulţi arbori de esenţă nuc. S-a întocmit dosar penal sub aspectul infracţiunii de furt, iar poliţia face investigaţii în vederea identificării autorilor. S-a întocmit un cerc de suspecţi, cercetările desfăşurându-se sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău”, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, inspector principal Amalia Călugăru.

Conform anchetatorilor, după urmele lăsate, hoţii ar fi încărcat lemnele în două căruţe.

„Am muncit ani de zile să-i aduc la stadiul acesta. Venem zilnic, uneori şi dimineaţa şi seara, în control , dar cine s-a gândit că pot să rămân fără ei noaptea. Am luat şi măsuri de siguranţă ca să nu poată intra oricine pe teren, şi degeaba. Capcanele i-au încetinit doar. Eram la vânătoare când m-a anunţat soţia, nu ştiu când am ajuns aici…. Mi s-a oprit respiraţia… este munca noastră de 12 ani. Acum trebuie să o luăm de la capăt. Bănuim cine sunt, pentru că sunt cunoscuţi pentru aşa ceva, am dat informaţii Poliţiei, iar acum aşteptăm. Acum vreo lună, aceiaşi indivizi ar fi furat, într-o noapte, lemnul unei vecine, din faţa porţii. Au lăsat femeia fără lemne pentru iarnă”, a declarat Gheorghe Grama, proprietarul plantaţiei de nuci tăiaţi de hoţi, opiniabuzau.ro.