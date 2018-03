Ministerul Sănătății nu mai poate asigura imunoglobulină bolnavilor. România cere ajutorul țărilor din NATO și UE. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Luni seară, Ministerul Sănătății a declanșat procedura de achiziție a imunoglobulinei și cere sprijinul țărilor membre NATO și UE pentru a face rost de medicamentul esențial pentru mii de bolnavi din România.

„Lipsa imunoglobulinei de pe piață și faptul că pacienții noștri au rămas fără medicament. Am făcut toate eforturile necesare pentru a rezolva această problemă. Statul român a suspendat clawback pentru acest produs pentru o perioadă de doi ani și totuși nu s-a întâmplat nimic, pe 6 februarie am anunțat că vom apela și la acest mecanism.

Pentru martie nu se preconizează să intre nicio fiolă, iar în aprilie am ceva promisiuni, dar nu mai cred. Prin urmare l-am informat pe primul ministru și am primit acceptul să declanșăm această procedură. Această procedură este o alertă la nivel european, prin care se solicită medicamentul pentru România”, a declarat ministrul, la Antena 3.

Sorina Pintea a mai spus și că sunt foarte mulţi pacienţi care nu şi-au luat tratamentele.

„În luna februarie nu am putut asigura cantitatea necesară, iar pentru luna martie, deşi am avut promisiuni din partea distribuitorilor, am aflat în cursul serii de sâmbătă că nu vor putea asigura nici măcar o fiolă. Avem nevoie de un stoc tampon pentru o lună de zile, pentru că vom relua discuţiile cu distribuitorii şi cu producătorii, având în vedere că statul român le-a întins o mână, în sensul că taxa clawback a fost suspendată pe o perioadă de 2 ani de zile pentru aceste produse. Avem bani în buget la UNIFARM pentru aceste achiziţii şi eu cred că viaţa bolnavilor este nepreţuită. Sunt banii statului român prin compania de distribuţie UNIFARM”, a declarat ministrul Sănătăţii, la Digi 24.

Lipsa imunoglobulinei este o problemă veche în România. În ultimele luni, mai mulți pacienți bolnavi de cancer au murit pentru că nu au avut medicamentul necesar. În decembrie, de exemplu, fostul ministru Vlad Voiculescu aducea în atenția publică povestea unei femei de 69 de ani care a murit la spitalul din Alba-Iulia din cauza lipsei imunoglobulinei.

În urmă cu o lună, ministrul Sănătății anunța că, până în aprilie, 3.000 de doze de imunoglobulină vor ajunge în România.

Discontinuitățile apărute anul trecut în aprovizionarea cu imunoglobulină, cauzate de retragerea de pe piață a unor producători care asigurau peste 80% din necesarul de produse, au determinat retragerea din Lista C2 a medicamentelor cu probleme în aprovizionare. În urma aprobării Ordonanței de urgență de suspendare temporară a obligației de plată a taxei clawback pentru deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, în luna decembrie 2017, imunoglobulinele au fost reintroduse în lista C2, fiind astfel decontate din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS).

Până la remedierea totală a aprovizionării cu imunoglobuline, începând din luna decembrie 2017, medicii din toate unitățile sanitare din țară au la dispoziție o linie telefonică special înființată la Ministerul Sănătății la care pot anunța cazurile grave care necesită tratament cu imunoglobulină, astfel încât din stocurile existente în alte unități sanitare să fie direcționate medicamentele pentru tratamentul necesar în astfel de cazuri.