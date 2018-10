Ministrul Nicolae Hurduc a explicat de ce crede el că omul nu se trage din maimuță. Totul are baza științifică, spune noul ministru al cercetării

Nicolae Hurduc a spus pentru ziaruldeiasi.ro că 'nu se încadrează „in tiparele clasice ale profesorilor universitari”, explicând ce a vrut să spună în urmă cu câteva zile.

„Când am spus ca Teoria lui Darwin are niște probleme, are niște probleme. Deja, din cele patru idei care au stat la baza teorie evoluționismului, una a fost demonstrată că nu-i corecta. E normal, este o teorie care a fost emisă în 1860. În anul 2018, deja s-au făcut pași în ce privește cunoașterea, la nivel de genetica. Ma refer la aspecte legate de structura ADN-ului, la mesaje genetice, deci n-am lansat o vorba care sa aibă impact în ziar. Sunt interviuri mai ample, realizate de Ziarul de Iași, care se adresează publicului larg și în care trebuie sa folosești un limbaj pe înțelesul oamenilor obișnuiți. Interviul cu sintagma ‘omul se trage din maimuță‘ în titlu nu era un articol adresat unei reviste de specialitate, astfel ca lucrurile au fost interpretate după aceea într-o maniera distractiva pentru mine”, a spus Hurduc.