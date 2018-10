Monica Pop s-a confruntat cu probleme la colon şi a crezut că este vorba despre ceva uşor, însă a greșit și a regretat amarnic.

Având nişte simptome m-am diagnosticat singură cu colon iritabil. Oamenii se zbat să îşi facă meseria aşa cum trebuie. Când am ajuns într-un stadiu… am făcut peritonită şi era.. în orice caz, era un cancer de col, o stare care dura de cel puţin un an. Am greşit efectiv. O prietenă îmi spunea să fac o radiografie. Simptomele cedau şi era în regulă, dar nu a fost un comportament aşa cum ar fi trebuit să fie. Am greşit şi nu sfătuiesc pe nimeni să facă aşa! Niciodată, indidferent cine e”, a spus Monica Pop la Antena3.

Recent, Prof. dr. Monica Pop, managerul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București, a vorbit la Interviurile Libertatea Live despre suferințele ochilor în timpul verii, mai ales atunci când petrecem mult timp afară într-o zi cu soare puternic.



