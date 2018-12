Ca orice vedetă care se respectă, fosta prezentatoare tv, actrița Paula Chirilă are o garderobă impresionantă. Din dresingul său lipsește însă un singur lucru. Mai precis, o haină de blană! Aceasta a mărturisit că nu deține acest articol vestimentar nu în semn de solidaritate cu animalele ucise, ci dintr-un alt motiv: nu a găsit niciuna care să I se potrivească, din toate punctele de vedere.

„Nu am purtat până acum. Nu am exclus însă. Am tot vizitat magazine dar mi se părea că sunt prea mari, prea mici, ba par prea umflată. Nu găsisem blănița care să mi se potrivească. Blana este o achiziție pe viață. O capă scurtă pentru evenimente, cred că e destul.. Nu trebuie să-ți iei o sută de mii deb blănuri, să te îmbraci din cap până în picioare”, a declarat aceasta pentru Libertatea.