La ediția de duminică, 14 octombrie, Corina Petruț a fost nominalizată ca fiind cea mai slabă jucătoare a acestei săptămâni de către Ana Maria Otvos. Echipa Războinicilor a nominalizat-o în mod unanim pe Naomi Muscă (foto) să intre la duel împotriva Corinei Petruț.

Naomi a pierdut însă în fața adversarei sale, fiind eliminată din concurs.

Războinicii au considerat că Naomi aduce un mare dezavantaj echipei pentru că nu știe să înoate.

„Sunt foarte recunoscătoare că am ajuns aici, că am ajuns într-un asemenea concurs. Tot ce este aici te schimbă, îți schimbă mentalitatea, te face să îți prețuiești familia, să apreciezi persoanele din jur și tot ceea ce avem noi acasă. Sunt mândră că am ajuns până aici. Este un moment dureros, nu este ușor să mă pronunț. Atât a fost să fie. Partea ciudată este că s-a întamplat chiar astăzi, de ziua mea. Le doresc multă baftă Razboinicilor. Să câștige, să nu mai piardă niciodată, nu mai există motiv că Naomi nu înoată”, a spus şi Naomi plâgând.