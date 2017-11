În decembrie, revista ELLE împlinește 20 ani! Și sărbătorește printr-un eveniment sexy, stylish, spirited: ELLE Style Awards! Dar și cu o ediție plină de exclusivități, care o are pe copertă pe Mădălina Ghenea, alături de fețita ei, minunata Charlotte.

Mai mult, revista găzduiește o ședință foto absolut inedită, cu vedetele în ipostaze pe care nu vi le-ați fi imaginat: SPECIAL, EXPRESS YOURSELF IN AN ARTSY WAY! ”În această ședință foto aniversară, am reunit colaboratori și prieteni dragi, pe care i-am provocat încă o dată să își depășească limitele, să se manifeste cu îndrăzneală și să creeze, împreună cu noi, niște imagini de neuitat!” susțin cei din echipa revistei.

Așadar, nominalizatii la ELLE Style Awards de anul acesta, într-o galerie foto uimitoare. Descoperă-le pe Corina, Dana Rogoz, Andra, Antonia, Delia, Irina Rimes ori Cristina Săvulescu în imagini …care spun mai mult decât o mie de cuvinte!

Mai multe despre ediția aniversară a revistei ELLE, aici: https://www.elle.ro/