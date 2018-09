Un mesaj primit pe Facebook i-a adus vestea cea mare, a anunțat sportulsalajean.ro. Silvia Talpă a făcut un apel cu ajutorul paginii de Facebook „The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”, pentru a-şi găsi familia din România.

Instituționalizată când avea trei ani, fetiţa a ajuns la Centrul de Plasament din Cehu Silvaniei, iar de acolo a ajuns în Suedia, fiind înfiată de o familie nordică.

După mai bine de două decenii, tânăra a decis să îşi caute mama biologică, dar şi fraţii, care locuiau în comuna Marca din judeţul Sălaj.

Cu ajutorul respectivei pagini de Facebook, care a fost creată cu scopul de a ajuta reîntregirea familiilor despărţite la scurt timp după Revoluţia din 1989, Ana a postat un mesaj şi chiar un apel către toţi cei care o pot ajuta să îşi revadă familia din România.

„SALUTĂRI DIN SUEDIA!!

Am fost adoptată din județul SĂLAJ, România. Numele meu a fost TALPA SILVIA, născută la data de 30 decembrie 1992 în localitatea MARCA. Trei ani mai târziu am fost instituționalizată în Leagănul de copii Cehu Silvaniei. Sunt în căutarea mamei mele biologice, TALPA ANA. În acea perioadă locuia în MARCA și în concubinaj cu Mureșan Mihai. Din documentele mele de adopție mai reiese că am foarte mulți frați de mamă, dar nici o mențiune de numele și vârstele acestora. Îmi doresc foarte mult să îi cunosc!! Vă rog foarte mult să DISTRIBUIȚI anunțul meu, poate va ajunge să fie văzut și în satul meu natal și așa voi reuși a-mi cunoaște mama și frații. Mulțumesc foarte mult!!”, este mesajul tinerei în vârstă de 25 de ani care acum are cetăţenie suedeză.