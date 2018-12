„Multă lume mă iubește că spun ce gândesc,(mulți din contra, dat d-aia n-am eu helancă vara), și îmi spun:Da Oana, dar tu eșți Oana şi poţi pentru că ți se rupe și ți se-ndoaie, ai un nume, lumea te știe vulcanică și imprevizibilă, ai putere, ai bani, ai un statut și le e frică la toți de gură ta că ești afurisită De acord, dar nu în totalitate! Ce să faci cu tăcerea? Și până când să taci? Până când să suporți, de exemplu, că unul care îți e șef și pe care trebuie să îl vezi zilnic că trebuie să ‘îți dea directive, pute a transpirație ca un sconcs? Cât să îl suporți? Știu, o să zici că dacă îi spui, te da afară, (corect), și aici vin cu latura mea ‘diplomată,??care este ‘praf,dar încerc și eu din când în când ‘diplomația(nu îmi iese aproape deloc, mai rău o umplu de sânge?) și nu îi spui în față ‘PUȚI, îmi vine să îți dau numai pumni în cap,că puți că un sconcs. Dar cu siguranță POȚI, și asta poți sigur, să îi faci cadou un spray, sau să îți dai cu mult parfum sub nas, (asta fac eu și funcționează brici, (dar nu da mult că îți arzi pielea de sub nas), pentru că îți miroase numai a parfumul de sub nas,oricât de rău ar puți în jur), sau lași cel puțin două uși deschise să se facă curent sau stai la o distanță considerabilă mereu de el, că cică ‘eșți timidă și dacă nimic din toate astea nu funcționează, aplici din timp pentru un job nou,și când știi sigur că l-ai obținut, te duci la sconcs în ultima zi și îi dai decisiva? ‘Mai spală-te în ***** ***** că apa nu omoară, e prietenă omului? Știţi câtă fericire și satisfacție vei simți, că ai spus CE AI AVUT DE SPUS și că ai scăpat de ingalat ?? Să murim de bătrânețe,zic? Eu am o mare problema cu sconcsii, recunosc, îmi iau chip de nebunie dacă pute pe unde merg”, a scris Oana Zăvoranu pe contul personal de Facebook.

