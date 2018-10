Viorica Dăncilă a anunţat că va deschide Ambasada României în Sultanatul Oman şi va inaugura consulatul onorific al României.

„Vizita la Doha reprezintă cel de-al doilea contact între un prim-ministru al României şi omologul său din Qatar de la stabilirea relaţiilor diplomatice între cele două state la 22 octombrie 1990. Prin această întâlnire la nivel înalt urmărim consolidarea relaţiilor bilaterale atât din punct de vedere diplomatic, cât şi din punct de vedere economic”, a precizat Viorica Dăncilă, în deschiderea şedinţei de Guvern.

Vineri, şefa Executivului va participa la o reuniune la nivel înalt în format România – Bulgaria – Grecia şi Serbia.

În marja reuniunii, la dejunul de lucru organizat de partea bulgară a fost invitat să participe şi prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, că dacă PSD va decide să remanieze un ministru, o face în interiorul structurilor de partid, nu ca instrument al Opoziţiei.

„Nici măcar eu (nu am votat moţiunea simplă pe Justiţie – n.r.). Deci, asta înseamnă că parlamentarii PSD nu au acceptat să demită un ministru la solicitarea Opoziţiei. Ăsta a fost sensul declaraţiei mele de ieri şi sensul votului de astăzi. În schimb, am văzut pe un site care spunea că nu ştiu ce au dejucat puciştii. Puciştii din PSD se pare că încet – încet ajung ca ISIS – indiferent ce bombiţă apare pe nu ştiu unde prin lume, încep să şi-o revendice. Ăsta a fost un semnal foarte clar că PSD, dacă va decide să remanieze un ministru, o face în interiorul structurilor de partid, nu ca şi instrument al Opoziţiei”, a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, întrebat care a fost sensul declaraţiei sale de marţi în care spunea că deputaţii PSD vor vota la moţiunea simplă pe Justiţie după propria conştiinţă.

Întrebat dacă a avut o discuţie cu un lider PNL pe care l-a asigurat că moţiunea pe Justiţie va trece, Dragnea a spus că este o minciună. „Dacă e vreun lider PNL mai mare sau mai mic care să susţină asta, îl rog să o facă. Nu am avut nicio discuţie cu niciun lider PNL nici nu mai ştiu de când, sunt ani”, a menţionat el.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat deja că a finalizat evaluarea privind îndeplinirea programului de guvernare.

Ea menţiona că la Comitetul Executiv Naţional al partidului va fi o decizie „combinată” în privinţa remanierii guvernamentale – în funcţie de program şi de susţinerea politică.

„Nu vă pot da nume, evaluarea s-a făcut în funcţie de măsurile din programul de guvernare. Eu prezint evaluarea, dar trebuie să am un vot şi din punct de vedere politic, am să văd care este părerea şi susţinerea pe care o va avea fiecare din partea CEX. Eu nu pot să spun acum: vor pleca un număr de atâţia miniştri, vor rămâne atâţia. Va fi o decizie care se va lua combinat – evaluare în funcţie de program şi susţinere politică. Vom avea o discuţie pe fiecare minister în parte. Nu am stabilit încă data. În acelaşi timp cred că este necesar ca într-o săptămână să avem o decizie”, a precizat Dăncilă.

