Primul an al Evei: viața la spital. Lumea în care ”la mulți ani” chiar are un sens

Eva a împlinit, miercuri, un an. Un an de viață, un an de spital. Camera ei a fost plină de oameni și de cadouri, ba chiar și de părinții ei. Au abandonat-o la naștere, iar acum, pentru prima oară, au venit s-o viziteze.